Bayern will sechs Gramm!

Die geringe Menge an Cannabis, die man unterwegs bei sich tragen sollte, um nicht ernsthaften Ärger mit der Staatsgewalt zu bekommen, unterscheidet sich in Deutschland leider von Bundesland zu Bundesland. Während in Berlin 15 Gramm Marihuana für den Eigenbedarf meist akzeptiert werden, ist man in Bayern bei 6,1 Gramm in Problemzonen. Aus diesem Grund fordern nun Politiker aus verschiedenen Regionen eine einheitliche Gewichtsbegrenzung, welche in der gesamten Bundesrepublik zur Geltung kommen soll. Man müsse die geringe Menge Cannabis bundesweit gleichstellen, fordern Mitglieder der CDU aus Baden-Württemberg, die sofort lautstarke Unterstützung aus dem rigiden Bayern erhalten.

Während man in Bremen noch Enttäuschung verspürte, als sich die SPD gegen eine Anhebung der Gewichtsbegrenzung der geringen Menge von Cannabis für den Eigenbedarf starkmachte, darf man nun leicht bangen, wenn man von den Wünschen der bayrischen CSU-Politiker hört, die der Idee einer bundesweiten Einheitsmenge aufgeschlossen gegenüberstehen. Während der Justizministerkonferenz am 06. – 07. Juni möchte sich der Resortchef aus Baden-Württemberg dafür starkmachen, dass über eine bundesweite Vereinheitlichung der geringen Menge nachgedacht wird, da es der Bevölkerung schwer zu vermitteln sei, warum ein Delikt in Berlin eingestellt werden könne, während es anderswo für ausgiebige Strafverfahren sorge. Das Vorhaben, welches prinzipiell auch im Interesse von Cannabiskonsumenten stehen dürfte, fand aber ausgerechnet sofort bei den bayrischen Kollegen der CSU Anklang, wo ebenso für eine einheitliche Begrenzung der höchstmöglichen Cannabiskonsumeinheiten geworben wird. Justizminister Winfried Bausback hält eine deutschlandweit geltende Menge selbst auch für vorteilhaft, weist aber direkt darauf hin, dass aufgrund der gestiegenen Wirkstoffgehalte in Schwarzmarktmarihuana eine Übertretung der bayrischen Grenzmenge von sechs Gramm nicht vertretbar sei. „Eine Verharmlosung dieser Droge ist absolut unverantwortlich und untergräbt sämtliche Anstrengungen im Kampf gegen den Drogenmissbrauch“, ist die Erklärung für das vehemente Verteidigen der bayrischen Verfolgungsstrategie, die sich der bayrische Justizminister somit zukünftig für die gesamte Bundesrepublik vorstellt.

Grundsätzlich sei die Debatte aus der Sicht Winfried Bausbacks wünschenswert, offensichtlich jedoch nur, solange die am wenigsten wirksame Gesetzeslage beibehalten wird.

Was der Bauer nicht kennt, frisst er schließlich nicht.