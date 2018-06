Cannabis-Anbau ohne Ausnahmegenehmigung nicht möglich!

Cannabis-Anbau ohne Ausnahmegenehmigung der Bundesopiumstelle nicht möglich!

Oberlandesgericht Frankfurt kippt Urteil des Amtsgerichts Marburg

In Deutschland ist es noch ein weiter Weg, bis zumindest die medizinische Versorgung mit Cannabis von bedürftigen Patienten reibungslos funktioniert. Allenthalben sind noch immer Klagen zu hören: Krankenkassen weigern sich die Kosten zu übernehmen, Apotheken haben Nachschubprobleme und sehen sich im Handling mit der neuen Arznei eher überfordert und viele der Götter in Weiß verschreiben nach wie vor lieber klassische Schulmedizin – ganz so, als ob Opiumderivate die bessere und gesundheitlich nachhaltigere Variante bei Schmerzpatienten o.a. wären.

Jetzt berichten die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) und andere Medien über einen neuen Fall, der den oben skizzierten Themenbereich erheblich tangiert. Ein 49-jähriger Mann hat demnach selbst Cannabis angebaut, um seine starken Schmerzen wirkungsvoll bekämpfen zu können. Wie das Leben so spielt, hatte die Polizei bei dem Schmerzpatienten dann im Jahr 2015 13 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt.

Der Schmerzpatient argumentierte vor Gericht, wo er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt war, dass seine von einem Unfall herrührenden starken Schmerzen nur mit Cannabis wirkungsvoll eingedämmt werden könnten. Doch da spielt unser bundesdeutsches Gesundheitssystem noch nicht mit, denn die Krankenkasse des Mannes hatte die Übernahme der nicht unerheblichen Kosten für eine Cannabis-Therapie abgelehnt. Daraufhin, so argumentierte der Mann weiter, hätte er keine andere Möglichkeit mehr gehabt, als das Cannabis selber anzubauen. Zunächst sah alles gut aus für den Angeklagten, denn das Amtsgericht sprach ihn frei.

Aber das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hat den Freispruch des chronischen Schmerzpatienten und Cannabis-Gärtners gekippt, der die Medizin wie gesagt ausschließlich zur Bekämpfung starker Schmerzen angebaut hatte. Damit gaben die übergeordneten Richter der Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Amtsgerichts Marburg vom August statt. Die Staatsanwaltschaft hatte betont, dass die Menge der beschlagnahmten Pflanzen für den Freispruch zu hoch sei. Zudem habe der Angeklagte keine Ausnahmegenehmigung bei der Bundesopiumstelle beantragt. Die Staatsanwaltschaft besteht auf einer gerichtlichen Verwarnung mit Strafvorbehalt. Die OLG-Richter wiesen den Fall zu einer neuen Verhandlung nach Marburg zurück. Dies bestätigte eine OLG-Sprecherin am Dienstag.

Der Verteidiger des Cannabis-Gärtners, Leo Teuter, fand klare Worte und nannte das OLG-Urteil „katastrophal“, denn der polizeilich festgestellte Wirkstoffgehalt der beschlagnahmten Pflanzen habe vielleicht gerade einmal als Vorrat für zwei Wochen gereicht.