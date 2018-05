Übereifrige Polizei stellt angehende Rentnerbande während Nachforschungen nach verlegtem Gebiss.

Es gibt immer wieder die spektakulärsten Kriminalfälle, von denen beteiligte Beamte sicherlich für den Rest ihres Lebens zehren. Doch die kleineren Delikte, die eigentlich nur gegen das überholungswürdige Betäubungsmittelgesetz verstoßen, sollten in der Regel nur aufgrund von unfairen Behandlungsmethoden in Erinnerungen gerechtigkeitsverbundener Polizisten festgehalten sein. Die Ausnahme in diesen Fällen dürften jedoch die wenigen selbst verschuldeten Strafanzeigen darstellen, welche durch pure Unachtsamkeit und kurzsichtige Handlungen von wenigen Personen unüberlegt in Eigenverantwortung ausgelöst werden. Ein derartiger Fall ereignete sich am vergangenen Samstag in der Oberpfalz, als eine Frau aus Neumarkt i.d.OPf. bei der Polizei ihr verlorenes Gebiss als gestohlen meldete. So geschah es, dass ein sogenannter Drogenring durch vermissten Zahnersatz aufgeflogen ist.

Eine 55-jährige Frau hatte ihr verlorenes Gebiss bei der Polizei als gestohlen melden wollen, was Beamte zwecks Aufnahme des Sachverhaltes in ihre vier Wände lockte. Dort fanden die Polizisten jedoch unterschiedliche Drogen sowie eine Aufzuchtanlage für Cannabis im Schlafzimmer. Auf Nachfrage gestand die zahnlose Dame daraufhin, dass sie zuvor bei einem Bekannten ebenfalls schon Haschisch konsumiert gehabt hätte, was die eifrigen Polizeibeamten natürlich sofort auf eine neue Fährte führte. In dessen daraufhin besuchter Wohnung wurden die Staatsdiener erneut fündig und konnten elf Cannabispflanzen sowie weitere ungenannte Betäubungsmittel sicherstellen. Da diese Menge an Erfolg jedoch noch nicht für den gewöhnlichen Oberpfälzer Polizisten ausreicht, wollte es der glückliche Zufall, dass eine weitere 59-jährige Person in der Wohnung des zuletzt aufgesuchten 64-Jährigen aufgefunden wurde, die zusätzlich noch mit illegalen Substanzen im Gepäck aufgegriffen werden konnte. Den tragikomischen Clou an dem durch dumme Verkettungen entstandenen Desaster stellt dazu die traurige Tatsache dar, dass das die Geschichte auslösende Gebiss der 55-jährigen Dame von den hilfreichen Streifenbeamten innerhalb der Wohnung des unglückseligen Bekannten ebenso sichergestellt wurde.

Hätte die gute Frau hier doch lieber einmal ihre loses Mundwerk gehalten …