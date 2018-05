Die Polizei greift zu!

Jugendschutz ist das A und O, wenn es in der Legalisierungsdebatte um das Beibehalten der aktuellen Strategie geht. Prohibitionisten sehen Heranwachsende sofort unter prekären Umständen aufwachsen, sollte Cannabis für Erwachsene jemals in speziellen Fachgeschäften legal im Gesetzeseinklang gehandelt werden. Psychosen, Schizophrenie und psychische Schäden wären bei den Jüngsten unvermeidbar, gelange legales Marihuana in eine Gesellschaft, in der Kinder eigentlich glücklich gedeihen sollten. Ob die Nutzer jener Argumente sich jedoch jemals mit den Schrecken der Strafverfolgung auseinandersetzten, bleibt bei nachfolgender Nachricht zweifelhaft. Ein Minderjähriger versteckte Cannabis in der Unterhose, bis die Polizei es sich mit Gewalt besorgte.

Jugendliche Cannabiskonsumenten sind trotz aufwendigem Kampf gegen den Schwarzmarkt tagtäglich in der Bundesrepublik anzutreffen. Auch wenn dieser Rauschmitteleinsatz vor einem gewissen Alter mit Sicherheit nicht zu befürworten ist, schaden sich die Heranwachsenden nicht im vergleichbaren Maße, als würden legale Drogen in die empfindlichen Denkapparate und Metabolismen gelangen. Zeitgleich beweisen sie die Wirkungslosigkeit des Verbotes. Dennoch scheint es gewissen Polizisten wohl sehr wichtig einen Krümel Schwarzmarktgras aus der Unterhose eines Minderjährigen zu pulen, anstatt sich möglicherweise auf Wirtshäuser zu konzentrieren, die am heutigen Vatertag vielleicht das eine oder andere Bierchen gut gelaunt an einen eigentlich doch noch viel zu jungen Buben rausrücken. In Ludwigsburg trafen vergangenen Dienstagabend schließlich gleich mehrere Polizisten mit ihren Spürhunden auf einen 15-Jährigen an der Karlshöhe, der den Beamten an genanntem Ort und auf der Stelle auffällig vorgekommen sein soll, was die Vermutung bekräftigt. Da sich das auffällige Kind jedoch weigerte der spontanen Aufforderungen einer Kontrolle zu ergeben, wurde ein Transport auf das nächste Polizeirevier angeordnet. Dort entbrannte ein Kampf zwischen dem Minderjährigen und zwei Polizisten, welche die angekündigte Durchsuchung durchzuführen gedachten. Mit Tritten und Beleidigungen versuchte sich der 15 Jahre alte Junge noch als letztes Mittel zur Wehr zu setzen, was jedoch offensichtlich erfolglos blieb. In der Unterhose des Minderjährigen sollen die Beamten sodann – nach einer nicht beschriebenen Prozedur – eine geringe Menge in Alufolie gewickeltes Marihuana gefunden haben, was somit direkt als Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gewertet werden kann. Zusätzlich hat sich der Knabe aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens natürlich auch noch wegen Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu verantworten, was dem bevorstehenden Lebenslauf sicherlich erst den richtigen Schliff verpassen wird.

Wenn die Polizei in kleine Unterhosen greift, hinterlässt sie große Spuren in Kopf und Vita.