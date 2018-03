Medizinalhanfnachfrage in Deutschland ist enorm.

Mit einem mittlerweile wohl circa 33000 Personen zählenden Medizinalhanfpatientenkreis im Land hat sich die Nachfrage nach Cannabismedizin in kürzester Zeit so überraschend stark erhöht, wie die Anzahl der Nutzer, denen das Naturmedikament Hilfe verspricht. Da die Nachfrage den Bestand oft übersteigt, müssen Patienten teils Odysseen erleben, bis die ärztlich verschriebene Medizin dann endlich in Empfang genommen werden kann. Wie groß der Bedarf an den weiterhin noch nicht selbst in Deutschland produzierten Pflanzenprodukten gewachsen ist, legt die Antwort seitens der Bundesregierung auf eine kleine Nachfrage der Linksfraktion offen. Importanträge für doppelt so viel Cannabis in sechs Monaten wie in den vergangenen acht Jahren sprechen Klartext, auf welche Versorgungsmengen sich Krankenkassen einzustellen haben – und Seehäfen.

Von November 2008 bis März 2017 – bevor das Medizinalhanfgesetz in Kraft trat – importierte Deutschland Cannabis zu medizinischen Zwecken in einer Gewichtsmenge von 1060 Kilogramm. Nachdem die Gesetzgebung endlich eine vereinfachte Versorgung mit Medizinalhanf am 10. März 2017 für Kranke ermöglichte, aber sich dabei offensichtlich etwas während der Hochrechnung verschätzte, wurden in den vergangenen sechs Monaten nun weitere Importanträge für medizinisches Cannabis eingereicht, welche den sich häufenden Versorgungslücken entgegenwirken versuchten. Eine Menge von 2100 Kilogramm Cannabis möchten Medikamentenimporteure in Deutsche Apotheken liefern, oder haben diese sogar zu Teilen zwischen September 2017 und März 2018 schon ins Land gebracht. Die in diesem kurzen Zeitraum von unterschiedlichen Unternehmen eingereichten und bereits gestatteten Anträge beinhalteten jeweils die Bitte um eine Genehmigung zur Einfuhr der möglichen Höchstmengen von Medizinalhanf. Zusätzlich zu den meist wohl schon importierten Mengen wären auch noch weitere Anträge von sechs Importeuren eingegangen, welche um eine Erhöhung der Höchstmenge bitten und somit ihrer gemeinsame Absicht Ausdruck verleihen, zusammen bis zu 21000 Kilogramm Cannabis einführen zu dürfen.

Bei einem frühestens ab 2019 von der Bundesregierung geplanten Start der heimischen Produktion – mit erwarteten Erntemengen von erst einmal nur 1000 Kilogramm Marihuana – kommt Importeuren à la Cannamedical daher eine neue kooperative Apothekenversorgung durch ausgezeichnete kanadische Qualitätsproduzenten sicherlich so recht wie den davon hoffentlich ebenso profitierenden Medizinalhanfpatienten.