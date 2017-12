Die Realität unter der Prohibition von Marihuana.

Viele Gegner des Legalisierungsgedanken wehren sich gegen eine Freigabe von Marihuana, da sie die Einführung eines weiteren Rauschmittels auf dem Markt nicht befürworten können. Die spürbaren Auswirkungen von Zigaretten und Alkohol auf die Gesellschaft genügen schließlich bereits. Übersehen wird dabei jedoch immer, dass die befürchtete Einführung eigentlich bloß eine Verschiebung der tagtäglich stattfindenden Schwarzmarktgeschäfte in regulierte Bahnen darstellen würde, welche somit nur den bisher ausgenutzten Deckmantel entferne, jedoch dabei nichts Neues verfügbar machen würde. Cannabisdealer sind überall – gerade durch die lukrativen und steuerfreien Einnahmeoptionen finden sich dank des Verbotes der berauschenden Hanfwaren illegal agierende Händler in allen Altersklassen und Gesellschaftsschichten europaweit vertreten, wie zwei aktuelle Beispiele eigentlich jedermann erneut vor Augen halten müssten.

Auch wenn die Drogenbeauftragte der Bundesregierung weiterhin der Meinung ist, Kinder durch aufgesetzt wirkende Präventionskampagnen besser vor zu frühen Cannabiskonsum schützen zu können als es ein regulierter Handel mit knallharten Regeln vermag, beweisen sich häufende Erkenntnisse aus Übersee das genaue Gegenteil. Der unkontrollierte Schwarzmarkt steht jedem Menschen mit genügend Geschäftssinn oder genügend Geld offen, sodass sich niemand wundern sollte, dass selbst die Jüngsten von den gesetzlich gegebenen Chancen profitieren möchten. In Wien wurde bei Kontrollen in der Freitagnacht im Bereich des Pratersterns ein 15-Jähriger von der Polizei dabei erwischt, wie er sein Guthaben mithilfe des illegalen Cannabisverkaufs erhöhen wollte. Während zuvor noch ein 21-Jähriger mit neun gefüllten Plastiktütchen aufgegriffen wurde, hatte der Teenager sogleich 15 Tütchen voller Cannabis dabei, die zum Verkauf für jeden Interessierten bis zum Eingreifen der Polizei eingeplant gewesen waren. Dieser nicht sonderlich spektakuläre Kriminalfall steht einem der größten Drogenfunde der bayrischen Polizei gegenüber, der durch jahrelange Arbeit europaweit kooperierender Gesetzeshüter die Festnahmen von 23 Personen zur Folge hatte. Mehr als fünf Tonnen Cannabis und Haschisch konnten am Ende der Ermittlungen als sichergestellt deklariert werden, zu denen sich noch über eine halbe Millionen Euro in Bargeld und zwanzig Kilo Silber gesellten. Über mehrere Jahre verpassten Beamte wohl einen in Spanien lebenden Schreinermeister aus Deutschland, der mittels in Hartwachs getauchter Graspakete geruchsfreie Transporte von marokkanischem Marihuana organisierte. Trotz mehrfachem Kontakt mit der Staatsmacht und Auffälligkeiten durch übermäßig hohe Bargeldmengen wurden erst andere Zufallsfestnahmen benötigt, die auf die wirklich heiße Spur führten. Verbindungen aus der Oberpfalz nach Wien, von Marokko, Spanien nach Italien; überall steckten Menschen im Grasgeschäft und verdienten gutes Geld aufgrund des gesetzlich unterbundenen Handels der natürlichen Substanz. Erst im September 2017 wurde der bereits 61-jährige Drahtzieher festgenommen, was dank des Ermittlungsbeginns in 2015 recht offensichtlich andeutet, welche Mengen Marihuana in der Zwischenzeit unbeobachtet auf den Schwarzmarkt allein aus dieser Quelle gelangt sein müssen. Selbst wenn die fünf Tonnen Cannabis und Haschisch aus Hand des Schreinermeisters aktuell von den bayrischen Behörden als größter Drogenfund der eigenen Geschichte gefeiert werden, ist diese Menge Marihuana nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, die weder für Knappheit sorgen, noch etwas gegen die allgemeine Zugänglichkeit auf dem Schwarzmarkt anrichten wird.

Wollte man in elitären Regierungskreisen also tatsächlich einmal etwas gegen das Verbrechen und etwas für den Jugendschutz tun, gäbe es nur eine logische Fahrtrichtung raus aus dem tagtäglich stattfindenden Chaos: Cannabisdealer an speziellen Orten und unter speziellen Regeln – legal.