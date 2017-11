Marlene Mortler möchte intensiver über die Gefahren aufklären.

Studien über Cannabis sind so eine Sache. Entweder zeigen die Erkenntnisse Prohibitionisten genügend Gefahren über das natürliche Rauschmittel, oder aber es fehlen ausreichende Beweise auf den medizinischen Nutzen. Das Uniklinikum München sieht Risiken im Cannabiskonsum, nachdem dort über 2100 wissenschaftliche Publikationen zum Thema durchforstet wurden, die selbstverständlich in erster Linie den gefährlichen Drogenkonsum untersuchten. Natürlich stellt sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler – die aktuell eine Klage gegen das Hanf Journal wegen möglicher Beleidigung in einem Satireartikel einreichte – hinter die bayrischen Erkenntnisse und möchte daher zukünftig wieder stärker über die Gefährlichkeit von Hanf aufklären, da diese während der Debatte über eine Freigabe stets verharmlost würden.

Fast 88 Millionen Menschen in Europa hätten schon einmal Erfahrungen mit Cannabis gemacht, lässt die Studie „Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse“ als allgemeine Erkenntnis übrig. Die Risiken, denen sich diese Marihuanaraucher aussetzten, seien in erster Linie aus vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnissen erarbeitet worden, die sich auf den Rauschkonsum konzentrierten. Studien, die für einen breiteren medizinischen Einsatz fachliche Aussagen enthielten, existierten schließlich kaum. Genau aus diesem Grund haben die Münchner Wissenschaftler herausgefunden, dass ein frühes Einstiegsalter in den Cannabiskonsum oft mit geringem Bildungserfolg in Verbindung stehe und sich bei allen Altersgruppen die Häufigkeit eines Ausbruchs psychotischer Störungen bei hoher Konsumintensität um den Faktor 2,0 bis 3,4 erhöhen würde. Damit widersprechen die studierten Personen aus München auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums neueren Erkenntnissen einer Studie aus London mit 6000 Teilnehmern, übersehen die Daten aus Übersee, die keine erhöhten Ausbrüche von Psychosen trotz gestiegenem Konsum unter Erwachsenen erkennen lassen und wollen wohl noch nicht wahrgenommen haben, dass kürzlich erst wissenschaftlich gezeigt wurde, dass selbst der Denkapparat des Menschen nicht unbedingt durch den Dauerkonsum von Marihuana sichtbar beeinflusst wird.

Trotz dieser sich eindeutig im Ungleichgewicht befindlichen Forschungslage wurde in München aber ebenso festgestellt, dass „die aktuelle Evidenz … eher auf keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Krebserkrankungen des Kopf- und Halsbereichs sowie der Lunge“ hinweise, „insbesondere wenn in den Studien auch die schädlichen Effekte von gleichzeitig konsumiertem Tabak oder Alkohol berücksichtigt werden“. Einzig das Hodenkrebsrisiko sei signifikant mit Cannabiskonsum verbunden, während anderen Schlussfolgerungen aufgrund der mangelhaften Datenlage nicht getätigt werden könnten. Marlene Mortler möchte aber dennoch direkt über die in ihrem Heimatland bestätigten Gefahren intensiver aufklären, um die Jugend in der gesamten Bundesrepublik zu schützen.

Passend zu diesem Batzen an Erkenntnissen und der vorschnellen Unterstützung aus der Politik gesellen sich aktuelle Datenerhebungen aus dem legalen Drogensektor, der erneut unter der eigentlich behüteten Gruppe von Jugendlichen ein Comeback erfährt. Ein bundesweiter Anstieg von knapp zwei Prozent bei im Krankenhaus behandelten Komasäufern in der Altersgruppe zwischen zehn und zwanzig Jahren – in Sachsen-Anhalt ganze 26 Prozent – lässt die Arbeit der Drogenbeauftragten eindeutig etwas schludrig erscheinen, wirft diese die steigenden Zahlen unter Cannabiskonsumenten gerne der öffentlich geführten Legalisierungsdebatte vor und versucht somit deren Befürworter als Verursacher darzustellen.

Wie die im legalen Drogengeschäft agierende Ex-Hopfenbäuerin in diesem Fall den Schwarzen Peter einfach wieder loswerden und trotz der Nutzung ihres drohenden Zeigefingers weiterhin mit dem Alkohol im Reinen bleiben kann, lässt sich daher ähnlich einfach eichen wie die Kernaussage der Münchner Cannabisstudie für das Bundesgesundheitsministerium: Die besoffenen Kinder müssen vor ihrem törichten Alkoholexzess nur einfach schon zu viel gekifft haben …