Liberale melden sich während Sondierungen zu Wort.

Dass Cannabis während der Sondierungsgespräche der Union, Grünen und FDP zumindest thematisch behandelt wird, war schon vor Wochen die logische Folge des Wahlergebnisses. Dass die Thematik dank Regierungsbeteiligung der CDU/CSU problematischer angefasst werden würde als nötig, war ebenso abzusehen. Nun melden sich Liberale öffentlich zu Wort und fordern die Freigabe von Marihuana für Erwachsene in Samstagszeitungen, während Bewusstsein über die noch nicht geklärten Punkte der Gesprächsverhandlungen vorhanden sein muss. Die Bundesregierung soll laut FDP Cannabis legalisieren und sich damit endlich der Realität stellen.

Vielleicht als klar verständliche Gegenwehr gegen bayrisches Querschießen in Drogenkriegslaune äußert sich die stellvertretende Parteivorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der heutigen Ausgabe des Kölner Stadt-Anzeigers pro Legalisierung und wünscht sich einen regulierten Handel des Hanfkrautes, damit die darüber eingenommenen Steuergelder in Milliardenhöhe zukünftig für Prävention genutzt werden können und zeitgleich bisher unnötig verschwendete Polizeikraft besser eingesetzt werden kann. „Das Verbot von Cannabis erleichtert durch den illegalen Kontakt zu Dealern erst recht den Einstieg zu härteren Drogen“ argumentiert Frau Strack-Zimmermann in der Kölner Tageszeitung zusätzlich, was bei einem kontrollierten Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften sofort verhindert werden würde, weshalb die FDP eine Umsetzung dieser Herangehensweise fordert. Damit gießt die stellvertretende Parteivorsitzende etwas Öl in das Feuer der verlängerten Sondierungsgespräche, die noch einige andere strittige Themen zu behandeln haben.

Ob Deutschland also den peinlichen Müßiggang in Form von gefürchteten Neuwahlen erwartet, steht auf einmal überraschend plötzlich in fast unglaublich fester Verbindung mit der Tausende Jahre alten Nutz- und Heilpflanze Hanf, die hierzulande vor wenigen Wochen wohl kaum jemand so heimlich drängend auf der Tagesordnung der drei wahrscheinlichsten Wahlgewinner erwartet hätte.

Die Union müsste sich für ihr eigenes Wohl nur einmal etwas sagen lassen.