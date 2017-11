Ein Joint-Venture für die CDU.

Auch wenn aus Sicht der Jungen Liberalen während der aktuellen Sondierungsgespräche unbedingt Druck ausgeübt werden muss, damit eine Cannabisfreigabe in Deutschland in greifbare Nähe rücken kann, scheinen das die alten Mitglieder der FDP nicht ganz so verbissen zu sehen. Obwohl aufgrund der Parteiprogramme von Grünen und FDP die Thematik ernsthaft behandelt gehört, sind schon im Vorfeld kaum genügend freie Energien vorhanden, um dieser während des gewichtigen politischen Tanzes gerecht zu werden. Die Jamaika-Sondierungen beinhalten bald Cannabis, doch die Liberalen wollen sich für die Freigabe von Marihuana nach eigenen Aussagen „nicht verkämpfen“.

Am Montag sprachen die möglichen Koalitionspartner über Rente, Sozialversicherungsbeiträge sowie Gesundheitssystem und der von Grünen veröffentlichte Sondierungsstand vom 31.10.2017 zeigt ebenso, dass neben dem richtigen Weg zur Sicherstellung einer Versorgung mit medizinischem Marihuana, auch noch „die Frage nach der legalen kontrollierten Abgabe von Cannabis generell“ unter allen möglichen Partner besprochen werden wird. Als Konter gegen einen unlustigen Gag der Union aufgrund des Aufkeimens der Thematik in den Gesprächen hieß es von grüner Seite bereits, dass die ersten Christdemokraten schon heimlich bei ihnen nach einem Joint gebettelt hätten. Bei der FDP heißt es im Vorfeld der kommenden Diskussion dagegen, dass eine Legalisierung zwar vernünftig wäre, jedoch wichtigeren Themen eine höhere Bedeutung zugemessen wird, weshalb man sich beim legalen Marihuana eben nicht „verkämpfen wolle“.

Anstatt also jetzt mit den Grünen Druck gegen die schwarze Mitte auszuüben, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Christian-Lindner-Partei entsprechend des Fahrtwinds erst einmal in Richtung Regierungsbeteiligung hängen wird, ohne die vernunftbasierte Politik an den kommenden Partner heranzutragen. Ob daher die Freigabe von Cannabis in Deutschland in weiter Ferne liegt, könnte in den kommenden Tage somit tatsächlich von einer sich möglicherweise aber doch auch wieder anders entscheidenden FDP beantwortet werden. Heute geht der politische Ringkampf – bei dem bereits einige Themen auf verkleinerte Austragungsorte verlegt wurden – schon in die nächste Runde, weshalb aktuell nur zu hoffen bleibt, dass die Grünen genügend Joints als überzeugende Argumente für alle darum bittenden Christdemokraten dabei haben werden.

Jamaikanisches Schmiedefeuer statt Tomahawk-Talk.