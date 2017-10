Cannabislegalisierung für die Julis in greifbarer Nähe

Leider wohl nicht im Juli in greifbarer Nähe …

Wie von aufgeschlossenen Hanf Journalisten prognostiziert, ist das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Optionen, die vor der Auszählung der Wählerstimmen undenkbar schienen, sind durch die aufgescheuchte Politikerriege sowie eine veränderte Regierungslandschaft auf einmal gar nicht mehr so weit entfernt. Zeitungsartikel über die Möglichkeiten einer Cannabislegalisierung in Deutschland häufen sich sogar in bürgerlichen Medien und einzelne Querdenker sprechen ihren Gedanken öffentlich aus. So scheint die Cannabislegalisierung für die Julis in greifbare Nähe gerückt, was deren Chef Konstantin Kuhle in aktuellen Interviews bekräftigt.

Die heutigen Sondierungsgespräche zwischen Union und FDP waren laut Medienberichten ein guter Start für angepeilte Regierungsbildung, für die auch noch die grüne Partei benötigt wird. Aus Sicht der Liberalen sind die ersten Schritte in Richtung Jamaikakoalition bereits gegangen, weshalb es sich der seit September im Bundestag sitzende Chef der Jungen Liberalen nicht nehmen lassen möchte, den Kurs in Sache Legalisierung von Marihuana weiterhin konsequent zu verfolgen. Würde man in den anstehenden Sondierungsgesprächen das Thema ansprechen und sich dort mit den Grünen im Vorfeld auf eine gemeinsame Linie verständigen, hätten die beiden einzigen möglichen Koalitionspartner der CDU gute Chancen mit der Union ernsthaft zu verhandeln. In Schleswig-Holstein konnten die drei Parteien in einem kleineren Jamaika-Bündnis erst kürzlich bei dem Thema zusammenrücken und sich dank starkem Engagement von grüner Seite zu einer Prüfung der möglichen Cannabisabgabe an Volljährige in einem Modellprojekt einigen.

Nur wenige Monate danach unterstützen in den weiterentwickelten USA aktuell eine Reihe von Ärzten und Medizinern wieder vehement den Legalisierungsgedanken, da jegliche Umsetzungsversuche eines geregelten Cannabishandels stets sinnvoller wirken als alle kontraproduktiven Methoden unter der Prohibition. Der Schaden für die öffentliche Gesundheit wäre nach Meinung der studierten Fachmediziner größer als jener, der durch Marihuana verursacht werden könne. Die Folgen des ungerechten Drogenkrieges führten auch zu oft zu einer Verstärkung von Armut und damit zeitgleich zu einem schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgungsdiensten.

Wer zum Schutz der Kinder dennoch eine drohende Hanfepidemie im eigenen Land weiterhin mit verstärktem Polizeiaufgebot verhindern möchte, sollte einen dringlichen Weckruf aus Sachsen-Anhalt endlich im Gehirn wahrnehmen. Dort weiß man mittlerweile, dass trotz des Verbots von berauschenden Substanzen eine Schule ohne Drogen utopisch ist.

Vergleichbar mit Jamaika im Juli.