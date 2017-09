Freigabe von Cannabis in Deutschland in weiter Ferne

Große Koalition vom Wähler abgestraft – Höckepartei drittstärkste politische Kraft

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die Deutschen haben gewählt – und den Christ- und Sozialdemokraten einen Denkzettel verpasst. Die CDU/CSU verliert 8,6 Prozent der Wählerstimmen, die SPD 5,1 Prozent. Aus hanfpolitischer Sicht hat sich die GroKo das Debakel redlich verdient. Nur leider ändert diese Quittung nichts an dem Elend der Hanffreunde. Auch künftig werden die Hänflinge von Schattenkanzler Horst Seehofer und „Mutti“ Merkel bevormundet und kriminalisiert. Mit rund 33 Prozent der Wählerstimmen haben die beiden konservativen Schwesterparteien einen klaren Regierungsauftrag erhalten – und alles wird so weitergehen wie bisher. Nur die Personalfrage, wer mit wem gemeinsame Sache im Anti-Hanf-Krieg macht, ist noch nicht beantwortet.

Letztlich ist es egal, wen die CDU/CSU als Koalitionspartner mit ins Boot holt – die Richtlinienkompetenz in der deutschen Drogenpolitik wird weiterhin Bayern vorgeben. Der Glaube, eine Jamaika-Koalition könne an der Prohibitionsschraube drehen, ist ein Irrglaube. Horst Seehofer und Konsorten werden, solange sie sich auf der Regierungsbank herumlümmeln, keinen Millimeter von ihrem Prohibitionskurs abweichen. Eher würden die CSU-Granden den Freistaat Bayern von der Bundesrepublik abspalten, als sich von den Jamaika-Koalitionären mit einer Cannabis-Freigabe erpressen lassen. Zumal das Thema Cannabis-Legalisierung angesichts der anderen unlösbaren Probleme im Land eher marginal ist.

Wie es auch kommt, ob mit Sozialdemokraten oder Grünen und Liberalen, die Diskussion über eine Freigabe von Cannabis wird hinten anstehen. Vielleicht wird es eine kosmetische Korrektur im Bundesgesundheitsministerium geben und eine FDP-Spaßbremse beerbt die CSU-Mortlerin. Einen echten Paradigmenwechsel hin zu einer humanen und gerechten Drogenpolitik wird auch das Merkel-Kabinett IV nicht in Angriff nehmen. Vorrangiges Ziel der Abgeordneten der Regierungsparteien wird sein, die Koalition die nächsten vier Jahre stabil zu halten und die eigene Macht zu sichern.

Der Machterhalt wird für die CDU/CSU eine existenzielle Aufgabe. Die Wahl hat nämlich auch gezeigt, dass immer mehr Deutsche Sehnsucht nach erzkonservativen, ja fast schon nationalsozialistischen Werten haben. Der europafreundliche Kurs und die humane Flüchtlingspolitik der CDU vergraulen zusehends die, die Angst vor dem schwarzen Mann haben und den Untergang des germanischen Abendlandes prophezeien.

Bislang war die Union eine Heimstätte der ewig besorgten Angstbürger, die mit dem Spieß ihre Scholle verteidigen und in Panik verfallen, wenn am Horizont ihres Tellerrands etwas Unerwartetes droht. Nunmehr, da die Christdemokraten doch allzu christlich geworden sind, suchen die Geängstigten Schutz bei jenen Rattenfängern aus dem unchristlichen Nazi-Milieu, die ein nach außen abgeschottetes Deutschland à la DDR installieren wollen. 12,4 Prozent der Wähler sind diesen Revanchisten auf den Leim gegangen – und es werden immer mehr von diesen Ewiggestrigen, die keinen Hehl daraus machen, dass sie alle Cannabis-Liebhaber am liebsten in der geschlossenen Abteilung der Irrenanstalten „entsorgen“ wollen. Mit Blick auf die Bundestagwahl 2021 versprach AFD-Chef Gauland am Wahlabend seinen Parteisoldaten und Anhängern: “Wir holen uns unser Land zurück.“ Dieses „Zurückholen“ sagt klar, wohin die Reise der AfD gehen soll.

Der bayerische Ministerpräsident sieht die Gefahr, die da im braunen Sumpf gärt und das politische Klima vergiftet. Eine Partei, die rechts der CSU agitiert und die Wähler stiehlt, kann und will Seehofer nicht neben sich dulden. Obergrenze ja, Schießbefehl an der Grenze nein. Ein Jahr vor der Landtagswahl unter weißblauen Himmel wird sich die CSU stramm rechts positionieren und klare Konturen zeigen. Das bedeutet: keine Zugeständnisse an die Grünen und keine Experimente in der Drogenpolitik.

Der Hanf-Community bleibt nach dem ausgebliebenen Linksruck kaum mehr Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit etwas zum Positiven wendet. Selbst eine Abstimmung über einen Friedensschluss mit den Hänflingen ohne Fraktionszwang würde nichts bezwecken. Dazu ist Deutschland gestern viel zu weit nach rechts gerückt. Die Abgeordneten der CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen werden ganz bestimmt nicht mehrheitlich ihrem Gewissen folgen und der Höckepartei in die Karten spielen. Sich auch noch wegen einer humanen Drogenpolitik von den Sittenstrolchen des braunen Netzwerkes jagen zu lassen, wäre suizidal.