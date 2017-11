CSU-Staatsministerin will weiter gegen Cannabis Krieg führen

Bierordensträgerin Melanie Huml warnt Jamaika-Unterhändler eindringlich vor Freigabe von Cannabis

Eine Polemik von Sadhu van Hemp

„Bayern werde auch künftig an seiner klaren Linie gegen die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken festhalten“, sagte die 42-jährige Staatsministerin für Gesundheit und Pflege der Deutschen Presse-Agentur und stellte damit klar, dass der Freistaat Bayern nicht mitmacht, wenn sich die Jamaika-Koalitionäre auf eine Freigabe von Cannabis einigen sollten. Im Ernstfall könnte das bedeuten, dass Melanie Huml und ihre Kollegen das Bundesgesetz brechen und ein eigenes rechtswidriges Betäubungsmittelgesetz aus der Schublade zaubern, sollte es zu einer bundesweiten Entkriminalisierung der Hanfkonsumenten kommen.

Die Drohung der Biertrinkerin Melanie Huml zeigt, dass die CSU keine Scheu hätte, die rechtliche und politische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zwischen Passau und Coburg außer Kraft zu setzen und notfalls sogar eine Abspaltung des Freistaats zu initiieren. Zumal ein bayerischer Separatismus auf fruchtbaren Boden fällt. Gut jeder dritte Bajuware liebäugelt damit, eine Unabhängigkeit vom Rest Deutschlands anzustreben. Offensichtlich sind es viele Bayern leid, sich von den Saupreußen im fernen Berlin Gesetze diktieren zu lassen, die unter weiß-blauem Himmel ohnehin nicht oder nur sehr widerwillig eingehalten werden.

Was viele Bayern nicht sehen, ist, dass die Großmäuler der CSU, die wieder und immer wieder einen eigenen bayerischen Weg fordern, über kurz oder lang durchaus bürgerkriegsähnliche Zustände heraufbeschwören. Was heute eine unbedarfte und wenig gebildete Staatsministerin gegen eine Cannabis-Freigabe absondert, kann schon morgen zu gewalttätigen Ausschreitungen führen, wenn auf Bundesebene ein reformiertes Betäubungsmittelgesetz gilt und in Bayern der Anti-Hanf-Krieg weitertobt. Der eigenständige bayerische Weg außerhalb des Grundgesetzes würde nicht nur oberhalb des Weißwurstäquators für Irritationen sorgen, sondern auch innerhalb des neuen Kini-Reiches. Nicht jeder Bayer ist ein Ewiggestriger, der sich danach sehnt, hinterm Mond zu leben, wo Sittenwächter von Kirche und Staat penibel darauf achten, dass die Untertanen unter Androhung von Strafe die folkloristischen Normen einhalten. Und zu dieser Folklore gehört auch die bayerische Drogenpolitik, die in ihrer Unmenschlichkeit gegenüber Konsumenten von illegalisierten Drogen eine Schande ist.

Und so ist nur noch zum Fremdschämen, auch für alle Nichtbayern, wenn eine Melanie Huml aus Franken, die als Bierordensträgerin Gratis-Werbung für die härteste legale Droge der Welt macht, gegen die Jamaika-Sondierung einer Hanffreigabe wettert, ohne sich auch nur ansatzweise gewahr zu werden, was für ein schlechtes Vorbild sie selbst ist. Die Biertrinkerin verschweigt nämlich, dass vor allem Alkohol „psychische als auch körperliche Folgeerkrankungen nach sich ziehen“.

Im Grunde müsste jede Mutter, jeder Vater mit dem Finger auf die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege zeigen und sagen: „Schaut hin, Kinder! So sieht eine Lobbyistin der Bierbrauer aus, die ungeniert für eine gefährliche Droge wirbt und offenbar kein Problem damit hat, wenn Minderjährige Bier saufen dürfen und dabei Gefahr laufen, der todbringenden Alkoholsucht zu verfallen. Diese Politikerin spricht mit gespaltener Zunge, wenn sie die Einstiegsdroge Bier verharmlost und zugleich das altbewährte Heilkraut Cannabis verteufelt. Hütet euch vor dieser Person! Die Staatsministerin will mit ihrer bigotten Drogenpolitik in jeder Hinsicht Leid über die Menschen bringen.“