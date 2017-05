Das Oberkommando des Anti-Drogenkrieges gibt bekannt

Marlene Mortler legt Jahresbericht 2016 zur Rauschgiftkriminalität in Deutschland vor

Im vergangenen Jahr sind 1333 Menschen in Deutschland an ihrem Drogenkonsum gestorben. Das waren neun Prozent mehr als 2015. Das geht aus dem aktuellen Zahlenwerk über die Rauschgiftkriminalität hervor, das gestern die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, in Berlin bekanntgaben.

Haupttodesursache war die Überdosierung von Opioiden/Opiaten, teilweise in Verbindung mit anderen Substanzen. Zu einem erheblichen Anstieg der Todesfälle kam es in Zusammenhang mit dem Konsum von „Neuen psychoaktiven Stoffen“ (NPS). Insgesamt 98 Menschen überlebten die Einnahme sogenannter Designerdrogen nicht (2015: 39).

Ähnlich wie im Vorjahr waren 84 Prozent der Drogentoten männlich. Der Altersschnitt lag bei knapp über 38 Jahren. Deutscher Meister im Wettkampf um die meisten Drogentoten ist mit 321 Opfern der Freistaat Bayern.

2016 wurden auf deutschem Boden insgesamt 302.592 Rauschgiftdelikte zur Anzeige gebracht – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 7 Prozent. Der Anteil der Rauschgiftdelikte an der Gesamtkriminalität betrug wie in den Vorjahren rund 5 Prozent.

Einen Rekord gibt es auch bei der Sicherstellungsmenge von Genusshanfprodukten und illegal gezogenen Medizinalhanfblüten zu vermelden. Insgesamt wurden 1.874 kg Haschisch (+17 Prozent) und 5.955 kg Cannabis Marihuana (+55 Prozent) sichergestellt. Wie viele Arbeitszeitstunden Polizei und Justiz zur Aufstellung des neuen Rekords benötigten, teilte der BKA-Präsident nicht mit.

„Dass die Drogentotenzahlen zum vierten Mal in Folge angestiegen sind, ist keine gute Nachricht“, erklärte Mortler. Problematisch seien die immer größere Bandbreite verfügbarer Substanzen und der zunehmende Mischkonsum. Die Gründe für den Anstieg der Opferzahl sehen Experten aber in der steigenden Stoffqualität, die mit sinkenden Preisen einhergeht. So sei der Reinheitsgehalt von Kokain in den vergangenen sieben Jahren von 40 auf 70 Prozent gestiegen, sagte Mortler. Die Potenz des weißen Pulvers werde von vielen Konsumenten unterschätzt.

Der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gassmann, forderte ein Umdenken in der Drogenpolitik: „Dass die Substanzen immer reiner und preiswerter werden, zeigt, dass wir mit der Verbotspolitik an diesem Ende nicht weiter kommen.“ Für Bundes- und Länderregierungen bestehe längst dringender Handlungsbedarf, ein „Weiter so“ könne es nicht geben. „Wir brauchen fachpolitische Lösungen“, forderte der Suchtexperte. Seit Jahren steige die Zahl der Drogentoten wieder, seit Jahren klagten Politiker darüber. „Aber es ändert sich nichts“, sagte Gaßmann.

Der Suchtexperte der Grünen, Harald Terpe, hält angesichts der Zunahme der Opferzahlen die Drogenpolitik der Bundesregierung für gescheitert. „Trotz Kriminalisierung gibt es eine anhaltend hohe Verfügbarkeit von Drogen.“ Nötig seien etwa Drogenkonsumräume oder saubere Spritzen für Konsumenten.

Mortler und Münch setzen dagegen auf Prävention und Frühintervention. “Wir brauchen noch umfassendere Hilfen für Abhängige und deren Angehörige“, forderte die Drogenbeauftragte. Jeder, der erstmalig mit einer verbotenen Substanz aufgegriffen werde, müsse umgehend Beratung erhalten. Im Klartext heißt das: Wer bereits beim Kiffen erwischt wird, soll nach erkennungsdienstlicher Behandlung stante pede zur Drogenberatung gezwungen werden. Wie das gewünschte Präventionsgeschäft zur Eindämmung des Konsums illegaler psychoaktiver Substanzen finanziert und organisatorisch umgesetzt werden soll, verriet die Bundesdrogenbeauftragte nicht.