Martin Schulz will nun doch keine Cannabis-Freigabe

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, schüchtert Kanzlerkandidaten der SPD ein

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Noch vor wenigen Tagen hatte der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Martin Schulz, großspurig verlauten lassen, er wolle die Legalisierung von Cannabis zur Gewissensfrage machen und im Bundestag darüber abstimmen lassen, ohne dass die Abgeordneten den Fraktionszwang einhalten müssen. In einem Interview mit Youtube-Stars hatte der SPD-Chef angekündigt, im Falle einer Kanzlerschaft über alle Fraktionen hinweg eine Initiative zu starten, mit dem Ziel, der Cannabis-Prohibition ein Ende zu bereiten und alle Kriegshandlungen gegen die Hänflinge einzustellen.

Doch Pustekuchen! Nachdem sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), zu Wort gemeldet und Schulz wegen seiner Aussagen massiv kritisiert hatte, ruderte der Möchtegernkanzler zurück. Offenbar hat er sich Mortlers Rüffel zu Herzen genommen, so dass er es nun für falsch halte, sich im Namen der Sozialdemokratie für eine Befreiung der Cannabis-Konsumenten einzusetzen. Dies äußerte Schulz in einem Gespräch mit dpa-Reporterin Anja Stein für die „Radiozentrale“, die für 47 Privatradios die Aktion „Hörer fragen Kandidaten“ veranstaltete.

Marlene Mortler, die einen erbitterten Kampf gegen alle Menschen führt, die das illegalisierte Heilige Kraut als Balsam und Genussmittel verwenden, freut der Sinneswandel. Hat ihre Mahnung an Martin Schulz doch tatsächlich gefruchtet und den rückgratlosen SPD-Opportunisten wieder auf Spur gebracht.

„Die Entscheidung über den richtigen Umgang mit Cannabis ist nun wirklich keine Gewissensfrage“, hatte die CSU-Politikerin den „Passauer Neuen Presse“ diktiert. „Ich habe keine Ahnung, was die SPD beim Thema Cannabis eigentlich will. Manche treten für die Legalisierung ein, andere sind dagegen, und Herr Schulz weiß nicht, wie er entscheiden soll.“

Für die Anti-Hanf-Kriegsherrin der CDU/CSU gibt es für eine pauschale Legalisierung weniger Gründe als je zuvor. Die gnadenlose Prohibitionistin aus dem Freistaat der Biertrinker wirft überdies den Grünen, Linken, der FDP und Teilen der SPD „völlig verantwortungslose“ Positionen in der Cannabis-Diskussion vor.

Das heißt im Klartext, verantwortungsvoll handelt nur der, der den Krieg gegen den Hanf bis zum Sankt Nimmerleinstag führen will und dabei Millionen unschuldige Menschen zu Freiwild der Strafverfolgungsbehörden macht. Auch Martin Schulz will künftig verantwortlich denken und handeln – ganz im Sinne von Marlene Mortler, die einen erbarmungslosen Vernichtungskrieg gegen die Hänflinge führt und in ihrem Eifer gar nicht merkt, dass sie schwere, sehr schwere Schuld auf ihre schwarze, sehr schwarze Seele lädt.