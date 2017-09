Die Berliner CDU blamiert sich in Folge dank Hanf.

Ende August blamierte sich die Berliner CDU-Fraktion bereits mit einer äußerst fadenscheinigen Anti-Legalisierungskampagne im Berliner Abgeordnetenhaus und Internet. Kurz darauf versuchte die Christlich Soziale Union der Hauptstadt erneut die „German Angst“ vor Veränderung zu schüren, indem man auf sozialen Netzwerken vor dem möglichen Umschwung in der Drogenpolitik durch einen Regierungswechsel warnte. Man müsse die drohende Cannabislegalisierung bei den Bundestagswahlen unbedingt verhindern, heißt es bei der CDU, da ein erleichterter Zugang zu Drogen nur deren Konsum erhöhen würde.

Erneut bediente sich die Berliner CDU-Fraktion für ihre Anti-Cannabis-Kampagne einfacher Mittel, die zurückgebliebenen Prohibitionisten wohl zur richtigen Stimmungsmache genügen werden. Ein grasgrünes gezeichnetes Hanfblatt, das von einem Banner durchzogen wird, genügt der Partei, um die teils wohl noch bedrohlich aufgefasste Botschaft der eingesessenen Wählerschaft zu vermitteln. „Die Berliner CDU warnt:“ hieß es auf Facebook, gefolgt von „Es droht die Legalisierung von Cannabis“. Dazu sind die Parteilogos andersdenkender Wahlalternativen auf dem Bild abgedruckt, die nach Ansicht der Christdemokraten wohl planen, die Pforten zur Hölle zu öffnen. Drogenkonsum gehöre im besten Fall jedoch komplett verhindert, weshalb man sich lieber für eine umfassende Drogenprävention einsetze.

Da diese angewandte Taktik jedoch jährlich von der im Amt befindlichen Drogenbeauftragten als eine unwirksame Methode zur Verhinderung steigender Konsumentenzahlen und Drogentoten präsentiert wird, hagelte es für die billige Stimmungsmache der CDU nicht nur seitens der vielen besser informierten Internetnutzer Kritik. Auch Medien sehen mittlerweile die Vorteile in einem geregelten Handel des auch als natürliches Arzneimittel einsetzbaren Krautes.

Dass dagegen in Kneipen kampierende CDU-Bundestagskandidaten aus dem Bahnhof-Zoo-Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf weiterhin nur zwei legale Drogen in den Körpern ihrer Mitmenschen akzeptieren wollen, und eine geforderte gesunde Ernährungsweise anderer Parteien als widersprüchlich zu deren Legalisierungsgedanken wahrnehmen, zeigt die klaffende Realitätsferne der selbstgefälligen Hauptstadtpolitiker. Wer die in anderen Kreisen äußerst vielversprechend aufgefasste Botschaft über eine drohende Legalisierung aufgrund der harschen Kritik seitens der eigenen Gefolgschaft offensichtlich wieder aus dem Netz entfernt, aber hämische Kurznachrichten mit Substanzempfehlung an Gegner weiterhin präsentiert, dürfte in der politischen Vorschule besser aufgehoben sein als im Deutschen Bundestag.

Das Hanf Journal warnt: Es droht eine Regierungsbeteiligung der Berliner CDU.