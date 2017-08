Genehmigungen für Grower seitens Regierungskomitee befürwortet.

Dass sich israelische Doktoren schon länger ernsthaft mit medizinischem Cannabis auseinandersetzen, ist keine unbekannte Tatsache. Schon seit den frühen neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts therapierte man in Israel verschiedene Leiden erneut mit der seit Jahrtausenden bekannten natürlichen Arznei. Deshalb wird wohl auch heutzutage ebenfalls vernünftiger mit Cannabis in der Öffentlichkeit umgegangen als hierzulande. Da sich dort erforschtes Wissen auch bereits mit wirtschaftlicher Power etablierte, empfahl nun ein Regierungskomitee Israels, dass lokale Cannabisgrower ihre europaweit gefragten Waren zukünftig ins Ausland verkaufen dürfen sollen. Israel kann Cannabisexportweltmeister werden.

Nur in Länder, in denen Cannabis als Medizin rechtlich erlaubt ist, wolle man in Zukunft aus Israel Marihuana exportieren. Anfang der Woche entschied ein Komitee des Ministeriums für Gesundheit und Finanzen, dass es wärmsten zu empfehlen wäre, wenn der globale Handel mit Hanf aufgrund der Anfragen verschiedener Länder an Fahrt aufnehmen würde. Da Israel eine führende Rolle in der Forschung und Züchtung von Marihuana eingenommen habe, wäre der Bedarf nach Medizinalhanf aus der Region schon aufseiten verschiedener Regierungen angesprochen worden. Darunter befänden sich nach vorliegenden Informationen Australien, Dänemark, die Tschechische Republik, Zypern und selbstverständlich auch Deutschland – wo man bereits wenige Monate nach dem Inkrafttreten des Medizinalhanfgesetzes mit Engpässen in der Cannabisblütenversorgung rechnet. Israel rechnet dagegen nun aufgrund des schon in drei Monaten geplanten Exportbeginns mit gewaltigen Profiten und positiven Aspekten für die Agrarwirtschaft, die nicht alleine von den acht derzeitig lizenzierten Produzenten generiert werden können. 500 Bewerber befinden sich daher bereits auf offiziellen Wartelisten, die die große Nachfrage nach Marihuana aus dem Ausland in Bälde decken dürfen wollen.

Da andere Regierungen mit der medizinischen Grundversorgung anerkannter Cannabispatienten überfordert scheinen – und sich weiter vehement gegen die Freigabe des einfachen Eigenanbaus wehren – kann Israel in den nächsten Jahren Cannabisexportweltmeister werden.

