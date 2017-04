Nur sechs Monate für die Genehmigung benötigt.

Israel ist schon seit langer Zeit ein Vorreiter, wenn es um den medizinischen Einsatz von Marihuana geht. Seit Anfang März wird im Land Jesus Christi auch die Strafverfolgung von gewöhnlichen Hanfkonsumenten kleingeschrieben. Nun machen die aufgeschlossenen Forscher einen weiteren Erstversuch und wagen sich mit CBD an eine unter Kindern verbreitete Entwicklungsstörung. Die Studie in Israel untersucht Cannabiswirkung bei Autismus.

Nach Einzelfallberichten hätten Eltern autistischer Kinder bereits bemerkenswerte Erfahrungen mit dem medizinisch äußerst interessanten Wirkstoff CBD gemacht, der neben THC in Cannabispflanzen gebildet wird. Um herauszufinden, inwieweit die Anwendung der natürlichen Substanz tatsächlich bei Autismus hilfreich ist, hat Doktor Adi Aran – der auf die Neurologie Heranwachsender spezialisiert ist – die nun global erstmalig durchgeführte Forschungsstudie initiiert. Viele Eltern hätten ihn in der Vergangenheit darauf angesprochen, ob ihrem Kind nicht mit Cannabis geholfen werden könne, doch er habe länger dafür gebraucht, sich überzeugen zu lassen, da keine Daten existierten, die Anwendungen bei Autismus empfahlen. Nachdem Ergebnisse über die drastische Verringerung von epileptischen Anfällen durch Cannabismedizin bei Kindern durch Studien bestätigt wurden, wurde der Mediziner jedoch hellhörig. 30 % Prozent der unter Autismus leidenden Patienten litten sowohl auch unter Epilepsie. Nachdem dann 70 Patienten bei Beobachtungen eine Verbesserung des Krankheitsbildes aufzeigten, wurde es aus Sicht von Dr. Adi Aran Zeit für eine klinische Studie, die stichfeste Daten erfasst. Bis 2018 werden nun 120 Personen zwischen fünf und 29 Jahren CBD-Öl mit ihrer Nahrung zu sich nehmen, wobei zwei verschiedene Varianten des Öls sowie ein Placebo zum Einsatz kommen. Circa sechs Monate nach Beantragung der Forschungserlaubnis bekam das Team vom israelischen Gesundheitsministerium die Genehmigung zur Durchführung der Studie von Cannabiswirkung bei autistischen Kindern. Die Anzahl klinischer Studien in Israel soll sich aktuell auf über 110 vorbereitete Maßnahmen belaufen.

Selbst in den USA – wo Eltern autistischer Kinder aktuell noch Gesetzesbruch gegen pharmakologische Nebenwirkungen regulärer Arzneimittel in Kauf nehmen – sollen Behörden ganze sieben Jahre gebraucht haben, damit endlich eine klinische Studie für die Untersuchung der Wirkung von Cannabis gegen posttraumatisches Stresssymptom stattfinden konnte. Dieses psychische Leiden tritt besonders häufig bei zurückgekehrten Kriegsveteranen auf. Eines von 68 Kindern in den Vereinigten Staaten ist dagegen laut führendem Gesundheitsinstitut mittlerweile von Autismus betroffen – die Krankheit stellt eine der am schnellsten zunehmenden Entwicklungsstörungen dar.

CBD könnte helfen.