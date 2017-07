Keine Chance den Schweizer Cannabis-Zigaretten

Österreich und Deutschland fahren große Geschütze gegen den Schmuggel von Tabak-Hanf-Zigaretten aus der Schweiz auf

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Helle Aufregung herrscht in Süddeutschland und in Österreich: Polizei und Zoll fürchten eine unkontrollierte Importflut von hochgefährlichen Zigaretten aus der Schweiz. Anders als herkömmliche Glimmstängel, deren Rauch nur Teer, Nikotin und 12.000 andere verschiedene Genussstoffe wie Pollonium, Plutonium und Blausäure enthalten, sind die neuen Kippen aus der Schweiz mit hochtoxischem Cannabis versetzt.

Ein junges Startup-Unternehmen darf seit wenigen Tagen die Drogenzigaretten unter dem Namen „Heimat“ in der Schweiz und in Liechtenstein verkaufen. Sogar in Supermärkten wurde das Tabakwarensortiment mit diesen maschinell hergestellten Suchtgiftjoints erweitert. Die völlig verantwortungslosen eidgenössischen Behörden dulden das miese Geschäft mit der Cannabis-Droge, die mit gutem Schweizer Tabak vermischt als „normale“ Filterzigarette daherkommt – und das zu einem Spottpreis von nur 19 Euro pro 20-er-Packung. Der Hersteller garantiert einen Mindestgehalt von vier Gramm CBD-Hanf, der bei den Rauchern angeblich keine psychotrope Wirkung erziele, da der extrem gesundheitsschädigende Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) laut Hersteller unter 1 % liege und somit nicht „high“ mache.

Doch was in der Schweiz und in Liechtenstein erlaubt ist, bleibt in den kapitalistischen Bruderstaaten Österreich und Deutschland strikt verboten. Und das ist auch gut so! Schließlich gilt es, die Bevölkerung vor den tödlichen Haschgiftzigaretten zu schützen. Zumal der niedrige Preis von knapp einem Euro pro Cannabis-Joint auch Kinder und Hartz-IV-Empfänger dazu verleiten könnte, von der wesentlich gesünderen klassischen Filterzigarette auf Tabak-Hanf-Kippen umzusteigen und sich kostengünstig mit CBD zuzudröhnen.

Die deutsche Generalzolldirektion in Bonn und das österreichische Finanzministerium haben deshalb Pressemitteilungen mit der eindringlichen Warnung vor dem illegalen Import der Tabak-Hanf-Zigaretten herausgegeben. Das Verbringen von Drogen ist eine Straftat und kann mit Geld- oder Haftstrafen geahndet werden.

Der deutsche Zoll weist darauf hin, dass Cannabis wegen seines Wirkstoffs THC im deutschen Betäubungsmittelgesetz aufgeführt ist. Eine Ausnahmeregelung käme nicht zum Tragen, da eine Unterscheidung oder Kleinfallregelung hinsichtlich des THC-Gehalts gesetzlich nicht vorgesehen sei. Damit ist die Einfuhr, auch in Kleinmengen, für Privatpersonen grundsätzlich verboten. Sämtliche Sorten der Zigarettenmarke „Heimat“ enthalten THC und sind damit in Deutschland ohne behördliche Genehmigung einfuhrverboten. Gleiches gilt für Österreich.

Um der illegalen Einfuhr Einhalt zu gebieten, wollen Österreich und Deutschland die Grenzen zur Schweiz und nach Liechtenstein zwar nicht schließen, aber die Zollkontrollen verschärfen. In Österreich sollen bereits bis unter die Zähne bewaffnete Gebirgsjäger Stellung bezogen haben, berichten Almwirte und Wanderer. Auch die deutschen Grenzsicherungstruppen am Bodensee befinden sich in allerhöchster Alarmbereitschaft. Aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, dass norddeutsche Eliteeinheiten der Bundesmarine mit Kanonenbooten zur Verstärkung der Grenztruppen rheinaufwärts unterwegs seien.