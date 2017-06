Tatsächlich eine Nachricht wert.

Der Bahnhof in Blankenburg im Harz wurde am vergangenen Montag um 22:00 Uhr Schauplatz eines geradezu unglaublichen Ereignisses, welches aufgrund des darauf notwendig werdenden Polizeieinsatzes sofort Schlagzeile auf verschiedenen Nachrichtenportalen machte. Ein 16-Jähriger soll sich im Gebäude des Blankenburger Bahnhofs zur genannten Tatzeit aufgehalten und dort ungeniert an einem Joint gezogen haben …

Ein Jugendlicher wurde beim Kiffen von der Polizei erwischt!

Nicht nur die Mitteldeutsche Zeitung reagierte auf die Meldung der Bundespolizei, die ihren besonders mickrigen Kriminalfall auf ihrem Presseportal verkündete. Auch der Fokus oder die Präsenz von Arcor spendierten dem Einsatz der Beamten bereits eine eigene Berichterstattung, die den Tathergang und seine Folgen beinhalten. So soll der 16-Jährige beim Kiffen innerhalb des Bahnhofs mit einer angesteckten Cannabiszigarette – umgangssprachlich Joint genannt – am späten Montagabend angetroffen worden sein, woraufhin man ihn ausgiebiger kontrollierte. Eine Schreckschusswaffe kam daraufhin im Rucksack des Minderjährigen zum Vorschein, die zusammen mit dem illegalen Konsumgut sichergestellt wurde. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz wurde daraufhin Anzeige erstattet; anschließend wurden die Eltern des Jugendlichen informiert, die ihn laut Meldung auch abholten.

Während dieser alltäglich stattfindende Konsum von nicht öffentlich gehandelten Substanzen unter Jugendlichen in Deutschland eigentlich eher für ein Umdenken in der Cannabispolitik genutzt werden könnte – anstatt als einfache Schlagzeile zu dienen – verpassen Medien hierzulande lieber noch immer die global weit wirkungsvolleren Ereignisse in den Vereinigten Staaten. In den fernen USA versuchte der Gras hassende Justizminister Jeff Sessions wohl schon im Mai mittels persönlicher Briefbotschaft an den Kongress, eine Jagderlaubnis auf Produzenten und Versorger von medizinischem Cannabis zu erbitten, was ihm bislang untersagt blieb. In Zeiten der landesweiten Opioidkrise, könne man seiner Meinung nach nicht noch Marihuana für Kranke geregelt verfügbar machen. Da Cannabis unter anderem jedoch selbst ein wirksames Mittel gegen diesen angeprangerten Medikamentenmissbrauch darstellt, lassen mittlerweile sogar die patriotischen Vereine der amerikanischen Kriegsveteranen verständlich scharfe Töne in ihren viel besuchten Medien anklingen.

Ein Skandal.