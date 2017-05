Kongress blockiert Jeff Sessions geplante Cannabisjagd.

Mit der Wahl Donald Trumps wurde die florierende Cannabisbranche in den USA in etwas ungewisse Zeiten gestürzt. Da die Aussagen des amtierenden Präsidenten gern widersprüchlich klingen und oft nur bedingte Aussagekraft besitzen, dämmerte spätestens mit der Ernennung Jeff Sessions zum Justizminister, dass über die bisher angewandte Marihuanapolitik noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Der ins Amt gebrachte Mann äußerste sich schließlich dann auch direkt, dass er die Landesgesetze der Cannabis legalisierenden Bundesstaaten mit dem Bundesgesetz der USA nicht im Einklang sähe, weshalb er gegen den gesamten Sektor wieder verstärkt strafrechtliche Schritte einleiten wolle. Nun ist aber zumindest medizinisches Marihuana in USA vorerst sichergestellt worden, da der Kongress einen gewaltigen Entwurf für kommende Staatsausgaben unterzeichnete, der dem Justizministerium explizit untersagt öffentliche Gelder für die Eindämmung von medizinischem Marihuana zu verschwenden.

Der Eineinhalbtrillionen-Dollar-Ausgabenentwurf wurde am Donnerstag vom US-Senat verabschiedet und soll laut Aussagen aus dem Weißen Haus auch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. In dem 1665 Seiten starken Stück amerikanischer Zukunft wird ausdrücklich betont, dass die Gelder, die an das Justizministerium wandern, nicht gegen die Landesgesetze eingesetzt werden dürfen, welche die Nutzung, den Vertrieb, Besitz oder die Kultivierung von medizinischem Cannabis auf Landesebene legal regeln. Obwohl North Dakota und Indiana in der DEA-Tabu-Liste der Medizinalhanfbundesstaaten nicht aufgeführt sind, sieht man in den USA einen Teilerfolg in dem ausdrücklichen Untersagen jedweder eigenmächtiger Strafverfolgung des medizinischen Cannabissektors in über 25 Bundesstaaten. Jedoch weiß man dort auch, dass diese bindenden Ansagen nur bis zum Ende des Fiskaljahres Gültigkeit besitzen und deshalb dringend eine längerfristige Lösung für die widersprüchliche Cannabisgesetzeslage in den USA benötigt würde.

Eine vollständige Legalisierung von Marihuana noch vor dem 01. Oktober wäre ein Vorschlag aus den hinteren Reihen…