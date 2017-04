Patiententreffen am 4/20-Day in Berlin.

Berlin ist eine Reise wert. Besonders wenn es um Cannabis geht. Nicht nur jeder zweite Berliner rennt gefühlt ununterbrochen mit einem Joint im Mundwinkel umher, auch häufen sich die Events rund um das diskussionsträchtige Kraut in der Hauptstadt. Nachdem nun die verstaubte CDU-Regierung auch endlich nicht weiter Kiffer in extra eingerichteten Null-Toleranz-Zonen jagen lassen kann, erobern die Bürger ihre beliebten Ausflugsziele zurück. Eine bekannte Kreuzberger Grünfläche beispielsweise wird am morgigen Weltcannabiskulturtag von Medizinalhanfpatienten aufgesucht, damit ein erster legaler Cannabis Smoke-in im Görlitzer Park Premiere feiert.

Der Deutsche Hanfverband informierte zeitnah, dass man via Facebook zu einer ersten legalen Medizinalhanfdemonstration aufriefe, um den morgigen 4/20-Day gebührend zu zelebrieren. Da die nicht ganz verfassungsmäßige Verfolgung von zumeist Nicht-Deutschen Cannabishändlern seit zwei Jahren rassistische Tendenzen versprüht, gemeine Konsumenten wegen Miniaturmengen Marihuana vor einen Haftrichter geführt werden können, will man mit dem stattfindenden Smoke-in gegen das polizeiliche Vorgehen etwas Paroli bieten. Cannabispatienten besitzen schließlich das Recht auf den Einsatz ihrer ärztlich verschriebenen Medizin und können somit demonstrativ in den derzeit noch geltenden Null-Toleranz-Zonen Cannabis konsumieren. Daher ruft der DHV alle Berliner Hanfpatienten auf, sich um 16:00 Uhr am Pamukkale Brunnen im Görlitzer Park zu versammeln, damit um Punkt 16:20 alle Konsumformen der grünen Medizin pünktlich zum Einsatz kommen können. Neben Postern, Bannern und den verschriebenen Heilkräutern sollen auch möglichst viele Rauchgerätschaften mitgebracht werden, die den Redebeiträgen und der musikalischen Untermalung passenden Auftrieb verleihen.

Natürlich sind auch alle gesunden Menschen mit Verstand in den Görlitzer Park eingeladen, sich dem ersten legalen und polizeilich angemeldeten Smoke-in in Berlin anzuschließen und damit ihrer Solidarität ein bisschen Ausdruck zu verleihen.

Wem diese Reise in die Hauptstadt jedoch zu kurzfristig erscheint, der hat noch eine weitere Chance, sich am Weltcannabiskulturtag am 20.04.2017 mit der Thematik näher zu beschäftigen. So wird auch in Heidelberg um 16:20 im Neuen Hörsaal der Theoretischen Physik ein Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde stattfinden, bei dem Roland Hoffmann und Dr. Christoph Lehner vom Hanfverband Rhein-Neckar über das Thema “Cannabis legalisieren?” referieren werden. Die Adresse: Albert-Ueberle-Str. 7, 69120 Heidelberg.

Fourtwenty in Germany – time to legalize!