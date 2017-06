Cannabis als Medizin im Bundestag

Erste Beratung über den Gesetzesentwurf zu Cannabis als Medizin

Gestern Abend fand die erste Beratung des, von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines „Gesetzes zur Änderung betäubungsmittel-rechtlicher und anderer Vorschriften“, um medizinisches Cannabis Patienten leichter zugänglich zu machen, statt. Dabei ging es auch um den Antrag der LINKEN, den Zugang zu Cannabis als Medizin umfassend zu gewährleisten.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe erklärte dazu im Vorfeld: „Schwerkranke Menschen müssen bestmöglich versorgt werden – dafür setze ich mich ein. Wir wollen, dass für Schwerkranke die Kosten für Cannabis als Medizin von ihrer Krankenkasse übernommen werden, wenn ihnen nicht anders geholfen werden kann. Außerdem wollen wir eine Begleiterhebung auf den Weg bringen, um den medizinischen Nutzen genau zu erfassen.“ Während der Beratung kamen von der CDU/CSU Michael Hennrich und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler zu Wort. Mortler verkündete ihn ihrer Rede: „Im Mittelpunkt der Drogenpolitik der Bundesregierung stehen nicht Zeitgeist, Vorurteile oder Ideologien. Worum es uns geht, das ist der Mensch und seine Gesundheit! Die Gesundheit der Menschen ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Cannabispolitik. Genau deshalb sage ich „Nein“ zum Freizeitkonsum von Cannabis. Es gibt keinen Grund, der Freizeitdroge Cannabis die Absolution zu erteilen.“ Damit bekräftigte sie ihre Haltung, dass Cannabis auch zukünftig als Genussmittel illegal bleiben solle.

Burkhard Blienert von der SPD begrüßte den Gesetzesentwurf und betonte die Notwendigkeit eines entsprechenden Gesetzes, um die Situation der Patienten zu verbessern. Er wies jedoch auch darauf hin, dass es an Studien mangele, die die Wirksamkeit von Cannabis untersuchten. „Ich bin an dieser Stelle aber froh, dass das Ministerium mittlerweile Abstand von seinen ersten Überlegungen genommen hat, eine verpflichtende Begleitforschung im Gesetz zu verankern.“, so Blienert. Weitere Forschung sei jedoch nötig. „Die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehene anonymisierte Begleiterhebung sehe ich als gangbaren Weg, mehr Evidenz zu erhalten, ohne Patienten zu Versuchskaninchen zu machen.“ so Blienert weiter.

Frank Tempel von den LINKEN, der sich mit seiner Partei seit langem für Cannabis als Medizin einsetzt, sieht in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung grundsätzlich einen richtigen Schritt. „Ganz entschieden muss ich jedoch dem Eindruck widersprechen, die Bundesregierung hätte zum Wohl der Patientinnen und Patienten gehandelt. Das hat sie ausdrücklich nicht. Ganz im Gegenteil: Über Jahre hat die Bundesregierung die medizinische Versorgung mit Cannabis aus ideologischen Gründen verhindert.“ so Tempel. Er kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung und bemängelte, dass sich an ihrer „Verweigerungshaltung“ nichts geändert haben, auch wenn erste Verbesserungen jetzt auf den Weg gebracht wurden.

Am Ende der ersten Sitzung wurden die entsprechenden Drucksachen an die jeweiligen Ausschüsse überwiesen, die sich nun weiter mit dem Thema auseinander setzten sollen.