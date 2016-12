Diese Partei legalisiert Cannabis

Autor: Emanuel Kotzian

Nachdem mittlerweile die Mehrzahl aller in der deutschen Politik relevanten Parteien für eine Legalisierung bzw. Regulierung von Cannabis eintritt, fragte das Hanf Journal seine Leser und Fans welche dieser Parteien am glaubwürdigsten in dieser Frage sei?

Die Redaktion hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass innerhalb weniger Tage knapp 1.900 Leser und Fans die Frage beantworten würden. Umso interessanter war also das zu erwartende Ergebnis. Ein Ergebnis, dass trotz der vielen TeilnehmerInnen doch nur eine Facette und Momentaufnahme im politischen Gesamtstimmungsbild sein kann. Weder hat das Hanf Journal gefragt, welcher Partei überhaupt noch zugetraut wird jemals an eine entscheidende Stelle (z.B. Regierung) zu kommen, noch kann irgendjemand abschätzen, wer tatsächlich am Wahltag wählen gehen wird oder den Faktor, wie viele WählerInnen tatsächlich eine Partei insgesamt wegen nur eines Themas wählen würden. Daher erhebt das Voting keinesfalls irgendeinen Anspruch “repräsentativ” zu sein.

Was wir aber relativ gut aussagen können ist: Unsere Fans und Leser sind an dieser Frage sehr interessiert! Das lässt sich an den parallel im Netz stattgefundenen Diskussionen ablesen und am Gesamtinteresse. Weil sich aber so viele LeserInnen insgesamt beteiligt haben können wir ein sehr sicheres Stimmungsbild in unserer Leserschaft erkennen. Das ist uns am wichtigsten, denn schließlich schrieben, filmen und posten wir für Dich – unsereN LeserIn.

Jetzt aber wirklich zu den Ergebnissen und es gibt doch einiges:

Platz #1 beim Faken geht an Anhänger der FDP

Diese hatten durch manipulierte Massenstimmabgabe versucht den Balken für die angeblich demokratische Partei nach oben zu pushen. Dabei weiß doch jeder Demokrat, dass jeder nur ein Kreuz hat oder? Der Versuch war so offensichtlich und so dilettantisch, dass wir ihn als Teil des Plans wahrnehmen aus der FDP eine Spaßpartei zu machen. Unsere Programmierer haben sich daraufhin den Spaß erlaubt für jeden Vote, der aus dieser Fakeaktion kam über einen Schlüssel zu torpedieren und dafür gesorgt, dass der FDP-Balken technisch niemanden mehr überholen konnte. War echt witzig und haben wir nur für Euch gemacht! Und ja wir wissen ja, dass ihr es nur tatet weil euch das Thema soooo wichtig ist und ihr mal cool dastehen wolltet. Halb so schlimm – ihr bekommt ja wieder eine Chance; müsst jetzt aber endlich einfach mal was tun und beweisen, dass ihr es ernst meint. Natürlich haben wir das Voting also nach dem offiziellen Ende wieder zurückfrisiert, was etwas gedauert hat und können Euch hiermit ein reales Ergebnis präsentieren und so schaut es aus:

Interpretation des Ergebnisses

Wie schon oben erwähnt wollen wir nicht zu viel interpretieren, allerdings sind uns mehrere Fakten aufgefallen. Im Prinzip spiegeln die abgegebenen Stimmen relativ exakt das Stimmungsbild in unserer Redaktion, unserer Freunden und unserem Netzwerk wieder. Es gibt drei Parteien für die es eine relevante Anzahl von Cannabisfans gibt und die halten sich mehr oder weniger die Waage. Die Zahlen des Votings müssen bei einer Real-Interpretation interpoliert also in diesem Kontext soziologisch gefiltert werden. Insbesondere wenn man sich die soziologische Struktur der Piraten anschaut kann man wegen der Überrepräsentanz der Piraten im Netzmilieu definitiv ca. 20% Stimmen nach unten korrigieren bzw. bei den anderen Parteien als Bonus aufschlagen, weil die Abstimmung rein digital organisiert wurde. Umgekehrt verhält es sich bei der Linken, die besonders fern des Netzes soziologisch agiert und daher locker 20% der Stimmen nach oben korrigiert werden müsste. Wenn man aber genau diesen soziologischen Filter anlegt wird man sehr schnell feststellen, dass im Prinzip in den Realzahlen kaum Unterschied zwischen Linken, Grünen und Piraten auftauchen. Das Rennen um die Gunst des Wählers in Sachen Cannabis ist absolut offen und noch lange nicht entschieden. Den Grünen schaden bisher ihre Cannabisverfehlungen ebenso wenig, wie die Aufopferung mancher Piraten für das Thema bisher etwas nachhaltig nutzen würde.

Das Voting also solches haben aus unserer Sicht die Piraten dennoch gewonnen! Warum? Weil sie zurzeit in Wahlumfragen nicht auftauchen aber dennoch in unserem Voting mithalten konnten! Das ist dann auch eine echte statistische Abnormität und dafür bekommen die Piraten mal einen echten Pluspunkt; Glückwunsch Piraten den habt ihr euch redlich verdient.

