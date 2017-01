CDU verhindert Frankfurter Coffeeshop-Modellprojekt

Wie man Steuergelder versenkt – Ein Kommentar

Autor: Michael Knodt

Am Wochenende hat sich die Frankfurter CDU gegen das von Gesundheitsdezernentin Rosemarie Heilig vorgeschlagene Coffeeshop-Modellprojekt ausgesprochen. Einer Meldung der Frankfurter Rundschau zufolge sagte der CDU-Fraktionschef im Frankfurter Römer, Michael zu Löwenstein, dass ‘eine Legalisierung der weichen Droge dazu führe, dass nicht weniger, sondern mehr Jugendliche Cannabis konsumierten.’ Weiter ist von Löwenstein der Meinung, dass ‘es wissenschaftlich nachgewiesen sei, dass der Konsum in jungen Jahren zu gesundheitlichen Schäden führen könne.’

Okay, die Frankfurter CDU beharrt also auf ihrer steinzeitlichen Haltung zu Cannabis, das ist soweit keine Überraschung. Aber das hätte man auch billiger haben können. Denn die CDU geht mit keinem Wort auf die Cannabis-Fachtagung im November ein, die man ja auf Drängen jener ins Leben gerufen hatte, die sich gegenüber neuer Ansätze in der Drogenpolitik immer noch skeptisch zeigen. So eine Veranstaltung gibt es schließlich nicht umsonst. Wenn die Stadt zahlreichen Fachleuten Hotels und Anfahrt sowie Referenten-Honorare bezahlt und mehrere hundert Gäste sowie die Presse bewirtet, kostet das den Kämmerer der Stadt schon den einen oder anderen Euro. Die Fachtagung im November kam dann auch zu einem eindeutigen Ergebnis, wobei eine Liberalisierung auch vom Chef der Frankfurter Schutzpolizei, Michael Hallstein, dem ehemaligen Frankfurter Oberstaatsanwalt Harald Körner sowie dem Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt wurde.

Die CDU hatte nach Aussage von Ortsbeirätin Ingrid Wunn (Die Linke) die Einberufung des Fachtags im März 2014 ausdrücklich begrüßt. Deshalb ist die Absage der Fraktion ohne vorherige, öffentliche Diskussion schon sehr frech, zumal ihr Wortlaut wieder nur aus einem Gebetsmühlen artigen Herunterleiern pseudo-wissenschaftlicher Fakten besteht. Der Fraktionsvorsitzende tut, als ob die Fachtagung, über die bundesweit berichtete wurde, gar nicht statt gefunden hätte. Für eine solch billige Stellungnahme hätte man nicht fast ein Jahr lang reden und tagen müssen, sondern mit ein wenig mehr Ehrlichkeit einfach eine Menge Kohle gespart.

Was ist das denn für ein chaotischer Haufen? Für ein direktes “Nein” fehlt der Mumm und für eine Evidenz basierte Diskussion ausreichend Rückgrat. Es gäbe unter den Medien-Profis der Konservativen doch sicher jemanden, der die Ergebnisse der Fachtagung mit der ablehnenden Haltung der Fraktion wenigstens rhetorisch unter einen Hut gebracht hätte. Doch selbst dazu sind die Polit-Profis zu steif und zu festgefahren, wenn’s um Gras geht. Wir wüssten da schon was, aber die Redakteure des Hanf Journals werden einen Teufel tun, die Coffeeshop-Verhinderer auch noch medial zu beraten. Denn auf lange Sicht sind Äußerungen wie die von zu Löwenstein selbst entlarvend und somit einer Regulierung von Cannabis hilfreich. Wer weiß, vielleicht ist auch zu Löwenstein, ähnlich wie es manche von Frau Mortler denken (mehr zu unserer hauseigenen Super-Verschwörungstheorie gibt es in der Februar Ausgabe), ein Doppelagent der Legalisierungs-Befürworter.