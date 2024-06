Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

750 Pflanzen in Leipzig entdeckt. In der Messe- und Universitätsstadt geht die Prohibition weiter munter voran. Dies berichtet die Freie Presse.

Es liest sich wie eine Statiereschrift. Deutschland hat Cannabis legalisiert und Deutschland verbietet weiterhin Cannabis. In Leipzig wurde eine Plantage in zwei öffentlichen Hochbeeten angelegt. Diese waren in der Nähe eines Spielplatzes und einer Oberschule. Der Marktwert der 751 Pflanzen wird auf 130.000 Euro geschätzt. Selbstverständlich ließ der Staatsapparat seinem Vernichtungsdrang freien Lauf und vernichtete die wunderbaren Pflanzen.

Am Montag stießen Amtsmitarbeiter auf die illegale Plantage am Weißeplatz im Leipziger Stadtteil Stötteritz. Konkret handelte es sich um 368 größere und 383 kleinere Pflanzen. Ebenfalls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Grower eingeleitet. Angeblich seien die Beete vor zwei Wochen noch unbepflanzt gewesen. Cannabispflanzen, die innerhalb von zwei Wochen zu einer beachtlichen Größe wachsen, sind wohl der Traum eines jeden Growers. Cannabispflanzen benötigen mindestens zwölf Wochen für eine signifikante Größe.

Wann wird endlich diese sinnlose Maschinerie der Prohibition stillgelegt? Auch in Duisburg werden weiter Dealer strafverfolgt.

Ein Beitrag von Simon Hanf