Die Polizei Duisburg jagt weiter Dealer. Cannabis ist legal, jedoch macht die Polizei weiter Jagd auf die Dealer. Dies berichtet WAZ.

Am Freitag, den 31. Mai wurde in Duisburg-Aldenrade ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen. Die Polizei kontrollierte ein Haus in der Friedrich-Ebert-Straße und fand in der Wohnung eines 44-Jährigen Beweismaterial. Die Beamten fanden leere Druckverschlusstüten, ein Schweißgerät für Plastikfolie und verschweißtes Cannabis. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gründliche Durchsuchung der Wohnung an, bei der weitere Drogen sowie verbotene Gegenstände gefunden wurden. Laut Polizei deutet das Beweismaterial angeblich nicht nur auf Eigenkonsum hin, sondern auch auf illegalen Drogenhandel. Wie die Polizei zu diesem Ergebnis kommt, ist weiterhin fraglich.

Fraglich ist jedoch nicht, dass der Mann vorläufig festgenommen wurde. Ob der Dealer in Untersuchungshaft kommt, steht noch nicht fest. Es wäre eine juristisch höchst fragwürdige Entscheidung, einen solchen Menschen einsperren.

Cannabis ist legal, dennoch wird weiter munter verfolgt. Dies ist nicht hinzunehmen. Der Staatsapparat muss die moralisch fragwürdige Verfolgung von gewaltfreien Dealer-Delikten endlich einstellen. In Bayern wurden 3,7 Kilogramm Cannabis in einem Fernreisebus gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf