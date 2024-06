Cannabis-Teilfreigabe: Ein bisschen Freiheit in klaren Grenzen

Deutschland verabschiedet sich vorerst aus dem weltweiten Krieg gegen kleine Kiffer, verschärft aber zugleich den Kampf gegen die, die die Versorgung der Bevölkerung mit Haschisch und Marihuana gewährleisten

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Bis zuletzt war es ein hartes Ringen zwischen den Befürwortern und den Gegnern der von der Ampelregierung initiierten Cannabis-Teillegalisierung. Ein letztes Mal bäumten sich die Prohibitionisten aus den Reihen der CDU/CSU und rechtsextremen AfD bei der abschließenden Lesung des Cannabis-Gesetzes im Deutschen Bundestag auf – doch vergeblich. Zeter und Mordio schrien sie, die ewiggestrigen Hass- und Wutprediger, doch am Ende der Aussprache wollte sie einfach niemand mehr hören – die gute alte Hanflüge, die mehr als ein halbes Jahrhundert in aller Sinnlosigkeit dazu diente, kleine und große Kiffer zu stigmatisieren und bis aufs Blut zu jagen.

Von Seiten der Legalisierungsbefürworter wurde kräftig gelacht, gehöhnt und gespottet im Plenarsaal, als der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger, dessen Name allein schon Programm ist, in aller Verzweiflung den hilflosen Versuch unternahm, seinen eigenen Bierkonsum schönzureden und zugleich Cannabis zu verteufeln. Mit geballter Faust versprach der 37-jährige Bayer den Abgeordneten und allen Deutschen, nach der nächsten Wahl alles wieder rückgängig zu machen: „Bald ist Bubatz wieder illegal“.

Doch vorher stimmten erst einmal 407 Abgeordnete für das Cannabis-Gesetz – eine mehr als deutliche Mehrheit bei 226 Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Und zuletzt zerschlug sich auch die letzte Hoffnung der Prohibitionsfanatiker, dass grüne und sozialdemokratische Landespolitiker, die sich ihren Bundesländern in der Koalition mit der CDU befinden, ausscheren und das Cannabis-Gesetz im Schulterschluss mit den Christdemokraten über den Bundesrat an den Vermittlungsausschuss verweisen. Wäre es so gekommen, hätte sich das Gesetzgebungsverfahren über den 1. April hinaus um Monate verzögert oder gar von selbst erledigt. Dieses Szenario ist nicht eingetreten: SPD, FDP und Grüne haben weitgehend Wort gehalten und ihr Wahlversprechen nicht gebrochen.

Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist nur eine Duldung und keine Befreiung

So soll im Frühjahr 2024 erst einmal die Freude überwiegen, dass Deutschland trotz des massiven Widerstands des rechtskonservativen und rechtsextremen Lagers den Paradigmenwechsel in der Cannabis-Politik hinzukriegen scheint. Das Fundament für einen vernunftbasierten staatlichen Umgang mit dem kiffenden Teil der Bevölkerung wurde tatsächlich und zum Erstaunen vieler Pessimisten gelegt.

Die Türen öffnen sich, die Verfemten werden aus der Unterwelt in die regulierte Freiheit entlassen. Die Potheads dürfen sich – zwar immer noch unter strengster Beobachtung – ungeniert in der Öffentlichkeit zeigen, ohne fürchten zu müssen, sogleich von der Polizei eingefangen und weggesperrt zu werden. Das Damoklesschwert schwingt nicht mehr allzu nah über den Köpfen vieler Millionen braver Bürger, die Cannabis zu Entspannungszwecken konsumieren.

Der Kampf gegen das Hanfverbot ist jedoch noch lange nicht gewonnen. Die Hanf-Community bleibt gefordert, Widerstand zu leisten, denn das Gesetz ist in seinen Ausführungsvorschriften mit nicht hinnehmbaren Fallstricken versehen. Die Grenzen, in denen sich Hänflinge zukünftig bewegen, sind bei Weitem noch zu eng und die Strafverfolgungsbehörden werden auch nach dem Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes ein wachsames Auge auf die Hanfgemeinde haben, um das Abstandsgebot, die maximale Besitz- und Anbaumenge sowie den nach wie vor illegalen Kleinhandel zu kontrollieren.

Der Verdacht, dass jemand gegen die Vorschriften verstößt, ist schnell konstruiert – insbesondere im Freistaat Bayern, das neben dem harten Suchtgift Alkohol aus Prinzip keine anderen bewusstseinsverändernde Genussmittel dulden will. Die Polizei wird also weiterhin Leibesvisitationen, Hausdurchsuchungen sowie Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchführen und im Akkord Strafanzeigen wegen eines Btm-Vergehens verteilen.

Der gute Glaube vieler Kiffer, nunmehr unantastbar zu sein, wird sich als Irrglaube erweisen. Selbst wenn sich der von der Polizei ausgespähte Delinquent an die Regeln hält, Anlass für eine eingehende Kontrolle ist das allemal. Könnte ja sein, dass der Kiffkopp auf seinem Balkon mehr als drei Hanfpflänzchen zur Blüte treibt oder daheim noch ein Rauchpiece zu viel in seiner Schatulle aufbewahrt. Ebenso bleibt für jeden Polizisten die Frage relevant, aus welcher Quelle das Haschgift stammt.

Derzeit wollen rund fünf Millionen Deutsche mit Haschisch und Marihuana versorgt werden. Dass der Hanf ab dem 1. April nicht vom Himmel fällt, wissen auch die Strafverfolgungsbehörden, die davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil des im Umlauf befindlichen Cannabis aus legalem Eigen- bzw. CSC-Anbau stammt.

Und genau hier beißt sich die Ratte in den Schwanz. Ampelpolitischer Wille ist es, den Schwarzmarkt mit Stumpf und Stiel austrocknen zu wollen. Wer dealt oder sein Dope mit anderen teilt, bleibt also im Visier der Polizei und ein Fall für die Justiz.

Die Aufgabe aller Hanffreunde ist nun, das viel zu enge Korsett des noch druckfrischen Gesetzestextes aufzuschnüren und mehr Praktikabilität herzustellen. Gesundheitsminister Karl Lauterbachs Ankündigung, langfristig den kanadischen Weg der Hanfpolitik einzuschlagen, wäre schon einmal ein Anfang, um dann irgendwann einmal für immer und ewig den finalen Frieden mit der kiffenden Bevölkerung zu schließen.