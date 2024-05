Bild: su/Archiv

Lauterbach nennt Bayern Heuchler. Die Doppelmoral, mit der die CSU Alkohol und Cannabis bewertet, ist heuchlerisch. Dies berichtet der BR.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirft der bayerischen Politik Heuchelei vor. Es komme nicht auf einen Joint an, wenn “Betrunkene quasi im Dreck” liegen. Die CSU verbietet auf dem Oktoberfest Cannabis jedoch nicht Bier en Mass. Damit macht sich die Politik sehr unglaubwürdig. “Zum einen wird so getan, als wenn Bundesgesetze in Bayern nicht gelten würden. Und das ist – 75 Jahre Grundgesetz – nicht der Fall.” Er nennt die lächerliche Unterscheidung zwischen Bier versus Cannabis “Heuchelei”

“Zum Zweiten: Stichwort Heuchelei. Wenn dann mit Maßkrügen dieser Größe gearbeitet wird, und die Leute sind so betrunken, dass sie den Weg zur Toilette nicht mehr selbstständig schaffen, dann liegen die Betrunkenen quasi im Dreck, wenn man so will, dann käme es aus meiner Sicht auf den einen oder anderen Joint nicht mehr an”, sagte Lauterbach mit einem zynischen Unterton. Lauterbach stellt sich Fragen zur Cannabislegalisierung zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz.

Bayerns Kritik an Lauterbach

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) macht auf die angeblichen Gefahren aufmerksam, dass Cannabis-Samen und -Stecklinge verkauft werden dürfen. Dass bereits seit Jahrzehnten alles zum Bierbrauen im Baumarkt zu kaufen ist, scheint für sie kein Problem zu sein. Dass die bayerische Landesregierung nicht einfach ihr Dogma ablegt, war zu erwarten. “Der einzige Heuchler ist Karl Lauterbach: Entgegen aller Warnungen von Ärzten und Jugendpsychologen hat er die Cannabis-Legalisierung durchgesetzt. Die Legalisierung gefährdet Kinder und junge Menschen”, erklärte CSU-Generalsekretär Martin Huber. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) bezeichnet Lauterbachs Vorwurf als “absurd”. Es geht um die lächerlich hohen Bußgelder für falschen Cannabiskonsum in Bayern. “Wir senden damit das klare Signal, dass uns Jugendschutz vor Drogenkonsum geht,” sagte Gerlach. Bei Alkohol wurde kein solches Signal jemals gesendet.

Natürlich konnte unser Freund CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek diesen Sachverhalt auch nicht kommentiert lassen. “Wir werden alle rechtlich möglichen Maßnahmen in die Wege leiten, damit der Cannabis-Konsum in Bayern so gering wie möglich bleibt.” Also wird bewusst gegen die Gesetze der Bundesregierung gehandelt. Dies ist aus demokratischer Sicht ein höchst bedenkliches Verhalten. “Wir brauchen keine Kiffer-Modellregionen, in denen Produktion, Vertrieb und Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften ermöglicht und das Verbot der Kommerzialisierung damit umgangen wird”, fügte der CSU-Fraktionsvorsitzende hinzu.

Dank des Bayerischen Dogamas heißt es also “Kein Gras auf der Wiesn.”

Ein Beitrag von Simon Hanf