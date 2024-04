Ganz Berlin ist eine Cannabis-Wolke

Tausende Hanffreunde versammeln sich anlässlich des „420 Day“ am Brandenburger Tor zum Smoke-in

Photo: Ruth Groth

Von Sadhu van Hemp

Das Brandenburger Tor in Berlin ist Deutschlands geschichtsträchtigster Ort. Alles, was Rang und Namen hat, ist am frühklassizistischen Triumphtor aufmarschiert – von Napoléon Bonaparte über Ronald Reagan bis hin zu David Hasselhoff. Ja, das Tor musste so einiges durchstehen in den letzten zweihundert Jahren. Es widerstand allen Kriegen, den Nazis, der deutschen Teilung und kürzlich sogar der „Letzten Generation“, die zur Rettung des Weltklimas die Säulen des Tores großflächig mit orangener und gelber Farbe besprühte.

Am Samstag zeigten sich nun ganz andere Zeitgenossen vor Berlins Hauptpforte: Friedlich mit Joints bewaffnet versammelten sich rund 4000 Hänflinge aller Altersklassen, um mit einem Smoke-in den Internationalen Cannabis-Tag zu feiern – und das erstmals unter halbwegs legalen Bedingungen. Um Punkt 16 Uhr 20 klickten unzählige Feuerzeuge und der Rauch der Heiligen Pflanze erfüllte den highterbewölkten Himmel über Berlin. Friede, Freude, Eierkuchen herrschte vor dem Brandenburger Tor, und niemand musste fürchten, von der Polizei abgewatscht zu werden. Nach schier endlosen Jahrzehnten der Cannabis-Prohibition erfüllt sich des Hänflings größter Wunsch: endlich high sein und zugleich frei sein.

Die zum Dienst am kiffenden Bürger abkommandierten Freunde und Helfer aus der Polizeischule Ruhleben mussten zähneknirschend hinnehmen, dass die, die vor einigen Wochen noch Freiwild waren, nun unter Artenschutz stehen und ungeniert die Berliner Luft verpesten dürfen. Von der Haschgiftwolke beflügelt sah sich die Einsatzleitung jedoch zur Durchsage gezwungen, dass das Abstandsgebot zu Minderjährigen einzuhalten ist. Tatsächlich wurden von besorgten Schutzpolizisten vereinzelt Kinder und Jugendliche gesichtet, die sich vermutlich im Rahmen ihres Berlinbesuchs mit Eltern und Lehrern zur falschen Zeit am falschen Ort aufhielten. Doch offenbar schienen der Polizei die Verstöße nicht allzu gravierend, um im Rahmen der Gefahrenabwehr Zwangsmaßnahmen gegen die Teilnehmer des Rudelkiffens zu ergreifen.

Das Smoke-in vor dem Brandenburger Tor wird lange in Erinnerung bleiben. Das erste Mal nach so vielen Jahrzehnten des Antihanfkrieges konnte der 420-Day in aller Friedlichkeit und mit dem Hochgefühl der Befreiung zelebriert werden. Kaum ein Gesicht war zu sehen, das nicht lächelte. Und ja, alle, aber auch alle waren sie high – berauscht von der mit Haschisch und Marihuana geschwängerten Luft und dem tollen Gefühl, wegen des kleinen Lasters fortan nicht mehr ganz so angreifbar zu sein.