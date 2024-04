Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

70 Kilogramm Cannabis bei Bürgermeisterin gefunden. Dies geschah in der Kleinstadt Avallon in Frankreich.

Die Kleinstadt Avallon im Herzen Frankreichs hat eine Bürgermeisterin. Bei ihr wurden 70 Kilogramm Cannabis gefunden. Sie und zwei ihrer Brüder wurden festgenommen. Dies berichtet die Welt. Anderswo fanden die Beamten noch eine Menge Goldbarren. Jamilah Habsaoui, die seit 2021 Bürgermeisterin von Avallon ist, sowie zwei ihrer Brüder wurden festgenommen. Des weiteren wurden vier weitere Verdächtige aus deren Umkreis inhaftiert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler durchsuchten das Wohnhaus der Bürgermeisterin, das Rathaus und die Apotheke, in der sie arbeitete. Bei weiteren Razzien in der Kleinstadt Avallon wurden “983 Gramm Kokain, 7000 Euro in bar und etwa 20 Goldbarren beschlagnahmt.”. Diese Razzien fanden in bei einer landesweiten Razzia gegen den nationalen Drogenhändler statt.

Deutschland hat Cannabis legalisiert, Frankreich noch nicht. Das heißt, Franzosen die in Grenzregionen leben, dürfen das deutsche Gras nicht in ihre Heimat einführen.

Ein Beitrag von Simon Hanf