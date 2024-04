Foto:Su/Archiv

Deutsche dürfen kiffen, Franzosen nicht. Deutschland hat Cannabis legalisiert, Frankreich kriminalisiert weiter.

In Deutschland sind Anbau, Besitz und der Konsum von Cannabis seit dem 1. April legal. Für unsere französischen gilt dies jedoch nicht. Dies berichtet der SWR. Die französische Regierung hält weiter am Laster der Prohibition fest. Liberte, Egalite, Fraternite scheinen doch nicht ihre wahre Wirkung entfalten zu dürfen. Für Kiffer, die im Elsass leben, gilt weiterhin ein striktes Verbot für Cannabis. Franzosen die dennoch kiffen, setzen sich der Gefahr drakonischer Strafen aus. “Franzosen, die seit mehr als sechs Monaten in Deutschland wohnen und älter als 18 Jahre sind, können von der Legalisierung profitieren. Für alle anderen, die im Elsass leben, ändert sich nichts. Sie dürfen Cannabis weder konsumieren, noch kaufen oder transportieren. Also Vorsicht, die Strafen sind hart, wenn man die Verbote ignoriert”, sagt Christian Tiriou, Direktor der Europäischen Verbraucherzentrale Kehl. In Straßburg finden große Razzien gegen Cannabiskonsumenten statt. Es gilt eine klare Reisewarnung für Cannabiskonsumenten aus Deutschland.

Nachdem Deutschland legalisiert hat, bleibt zu hoffen, dass andere europäische Staaten jetzt mitziehen. Deutschland muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Legalisierung richtig gestalten. Dann können die anderen europäischen Länder vom Vorbild Deutschlands inspiriert werden. In Frankreich ist lediglich die Vermarktung und der Verkauf von CBD-Blüten legal.

Ein Beitrag von Simon Hanf