Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis aus Niederlanden weiterhin illegal. Die Einfuhr aus den Niederlanden ist illegal und bleibt strafbar.

Beamte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim finden Cannabis, welches illegal aus den Niederlanden mitgebracht wurde. Diese Einfuhr von Cannabis ist weiterhin illegal. Dies berichtet der NDR. Polizeidirektorin Nicola Simon in Lingen geht davon aus, dass sie jetzt in Zukunft mehr Cannabis finden werden, welches illegal eingeführt wurde. Viele Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass man jetzt Cannabis in niederländischen Coffeeshops kaufen kann, um es dann legal in Deutschland rauchen zu können.

Die Einfuhr von Samen ist aber legal. Darauf weiß auch der Zoll hin. Die Einfuhr von Cannabissamen aus der EU zum Anbau für den Eigenkonsum oder für Anbauvereine ist erlaubt. Ab dieser Woche wird jetzt in den Grenzgebieten weiter kontrolliert. Die Polizeidirektion in Lingen wird darauf achten, ob bekiffte Rad- und Autofahrer unterwegs sind. In den Niederlanden ist Cannabis wider erwarten illegal. Dies bedeutet, dass die Einfuhr von Cannabis aus den Niederlanden auch weiterhin illegal ist. Sie haben nur Testweise Cannabis zum Teil legalisiert. Wie zielführend diese Regelung ist, muss hier wohl nicht weiter erläutert werden. Die Verfolgung geht also immer noch weiter. Unsere Empfehlung, kauft euch Samen und baut die drei Pflanzen selbst an.

Ein Beitrag von Simon Hanf