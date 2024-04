Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Polizei muss sich jetzt umstellen. Cannabis wurde legalisiert und die Polizei muss sich jetzt umstellen. Dies berichtet Welt. Es ist Zeit für Gerechtigkeit.

Die Berliner Polizei hat eine Arbeitsgruppe mit Experten eingerichtet, um den neuen Umgang mit Cannabis zu lernen. Diese soll die neue Lage und die Auswirkungen des Gesetzes klären. Dies wird eine Auswirkung auf die Kontrollen haben. Der “Übergang in die veränderte Rechtslage” solle «möglichst reibungslos» sein und man wolle den Polizisten «die notwendige Handlungssicherheit» geben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Es gibt vier Schwerpunkte, die die Polizei hierbei beachten muss. Diese sind: Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheit, interne Regelungen zum Verhalten und nötige Schulungen der Polizisten. Es wird ein Mehraufwand bei den Kontrollen aufgrund von “neuen komplexen Regelungen” erwartet. Die Kiffer einfach in Ruhe zu lassen scheint wohl keine Option zu sein.

Cannabis ist ab dem 1. April offiziell legal. Die Behörden müssen sich dementsprechend anpassen. Dies wird mit einigen Hürden einhergehen. Dennoch wird hier heißer gekocht als gegessen. Jemand läuft mit einem Joint durch den Park – dann wird er jetzt ignoriert. Genau wie wenn jemand mit einer Bierdose durch den Park läuft. Dieser wird ja auch ignoriert. Die Umsetzung ist doch gar nicht so schwer. Die Legalisierung ist eine wichtige Chance für eine rationale Drogenpolitik in Deutschland.

Ein Beitrag von Simon Hanf