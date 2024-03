Halleluja, das Hanf ist frei – halbwegs!

Lauterbachs Kampfgeist wird belohnt – Bundesrat billigt das Cannabis-Gesetz

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Das Eis ist gebrochen. Der Bundesrat hat die Hanf-Teilfreigabe eingetütet. Nun fehlt unter dem Cannabis-Gesetz nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten – und vorbei ist der Prohibitionswahnsinn, der Millionen kiffende Bundesbürger über Jahrzehnte ist Unglück gestürzt hat. Die Zeitenwende in der deutschen Drogenpolitik ist eingeleitet – trotz erbitterten Widerstands aus den Reihen des rechtskonservativen Milieus, das selbst bei der Aussprache im Bundesrat noch einmal alle Register gezogen hat, um das Gesetz und den Friedensschluss mit den stigmatisierten, kriminalisierten und diskriminierten Cannabis-Konsumenten zu verhindern.

Es erübrigt sich, auf die mit alternativen Wahrheiten gespickten Verbalattacken der CDU/CSU näher einzugehen. Erwartungsgemäß haben die Anti-Legalisierungsdemagogen während der Bundesratssitzung ihrer ideologischen Verblendung freien Lauf gelassen.

Vorneweg stürmte Ministerpräsident Michael Kretschmer aus Sachsen, der derart kräftig auf die Tränendüse drückte, dass er bei der anschließenden Abstimmung über das CanG nicht mehr in der Lage war, sich an parlamentarische Gepflogenheiten zu halten. Trotz der Pattsituation innerhalb seiner Regierungskoalition mit Bündnis90/Die Grünen und SPD, die sich gegen einen Vermittlungsausschuss aussprachen, stimmte Kretschmann wie ein bockiges Kind dafür. Somit wurde das Votum Sachsens für ungültig erklärt, und der in der DDR sozialisierte CDU-Ministerpräsident muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in Sachen Demokratie nicht richtig Bescheid zu wissen.

Der Thriller um die Cannabis-Teilfreigabe hat eines deutlich gezeigt: Die Feinde stehen rechts und rechts daneben! CDU/CSU, AfD und die bayerischen Freien Wähler werden auch zukünftig alles daran setzen, den Hänflingen das Recht auf ein freies Leben abzusprechen. Die Söders, Kretschmers und Aiwangers werden weiter mit Schaum vor dem Mund gegen kleine Kiffer hetzen und das Ziel verfolgen, die Teilfreigabe wieder rückgängig zu machen, wenn sie nach der nächsten Bundestagswahl an die Macht kommen.

Von Entspannung in der Cannabis-Frage kann keine Rede sein. Das Gesetz bietet genug Stolperfallen, um Cannabis-Konsumenten auch weiterhin zu drangsalieren. Die bayerische Regierung will bei Gesetzesverstößen hart und unbarmherzig durchgreifen und zusätzlich Personal zur Überwachung der Brüder und Schwestern rekrutieren. Vorsicht bleibt also die Mutter der Porzellankiste – vor allem unterhalb des Weißwurstäquators und in der ostasiatischen Steppe (O-Ton Konrad Adenauer).

Der Kampf der Hanfcommunity gegen das weltweite Unrecht der Prohibition endet am 1. April nicht. Das wild zusammengeschusterte Gesetz ist längst nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Regierung wird schon morgen damit beginnen, die Ausführungsvorschriften anzupassen und zu reformieren. Es gilt wachsam zu bleiben und eigene Reformvorschläge einzubringen, um vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft von der halbherzigen Teilfreigabe zur praxistauglichen vollständigen Legalisierung von Haschisch und Marihuana zu kommen.

Doch nun wollen wir uns erst einmal freuen, dass am 1. April niemand mehr Angst haben muss, wegen einer Tüte oder ein paar Pflänzchen von den Mühlen der Justiz zermahlen zu werden. Das abgewetzte Büßerhemd kann erst einmal bis auf weiteres im Schrank bleiben. Trotz aller Unwägbarkeiten wird sich das Leben als Kiffer etwas unbeschwerter und gelassener gestalten lassen, sofern man sich an die Regeln hält. Die Teillegalisierung, so kümmerlich sie auch sein mag, ist der erste schüchterne Schritt in die Freiheit – vor allem für diejenigen, die schon seit Jahrzehnten unter der Prohibition leiden.

Bei aller Freude sollte jedoch nicht vergessen werden, dem unermüdlich kämpfenden SPD-Genossen Karl Lauterbach zu danken, der den Mut und die Kraft aufgebracht hat, gegen allen Widerstand aus der eignen Partei die Herkulesaufgabe der Hanffreigabe zu stemmen und die hasserfüllten Foulspieler der CDU/CSU ins Leere laufen zu lassen. Der eingeleitete Paradigmenwechsel in der deutschen Drogenpolitik trägt seinen Namen – und wir vom Hanf Journal schlagen vor, Karl Lauterbach für seine Verdienste als Friedenstifter im Anti-Hanf-Krieg unverzüglich und sofort mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen und noch zu Lebzeiten ein Denkmal aus purem Haschisch zu bauen.