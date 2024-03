Bild: su/Archiv

Bundesrat beschließt Cannabislegalisierung. Ab dem 1. April ist Cannabis endlich in Deutschland legal.

Das Bangen hat ein Ende. Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem Gesetzentwurf zur Cannabislegalisierung zugestimmt. Dies berichtet das ZDF: “Dafür stimmten 407 Abgeordnete, mit Nein 226 Abgeordnete, es gab 4 Enthaltungen.” Das Stimmverhältnis war somit auch eindeutig. Cannabis wird dann am 1. April legal. Lauterbach war bei der Abstimmung auch zuversichtlich, dass der Bundesrat erkennt: “dass wir ein Problem lösen, was wir schon so lange haben und wovon ja auch die Länder direkt betroffen sind.”

Was ist nun ab dem 1. April legal? Erwachsene Menschen dürfen nun in der Öffentlichkeit 25 Gramm Cannabis mit sich führen und im privaten Raum 50 Gramm. Die Erwerbung über Anbau Vereine ist möglich. Ebenfalls dürfen erwachsene Menschen drei Pflanzen selbstständig im Eigenanbau anbauen. Somit hat jeder Cannabiskonsument die Möglichkeit sich selbst sauberes Cannabis mit freier Sortenauswahl anpflanzen. Dies ist erst der Anfang der Legalisierung.

Natürlich kam die CDU nicht ohnehin ihrer Verblendung freien Raum zu geben. Simone Borchardt (CDU) aus dem Gesundheitsausschuss befürchtet einen “Kontrollverlust” sowie eine “Steilvorlage für jeden Dealer”. Es sei ein “völlig unnötiges, verworrenes Gesetz”. Auch Herr Ich-drucke-mein-Gesicht-auf-eine-Bierflasche Pilsinger musste das Gesetz negativ kommentieren. Er ist der Ansicht, dass man aus 25 Gramm bis zu 75 Joints machen kann. “Für was muss ein Eigenkonsument 75 Joints mit sich tragen, wenn er das nicht dealen möchte?” Nun für was darf ein Biereigenkonsument unlimitiert Bier mit sich tragen wenn er nicht dealen möchte? Das Gesetz ist dafür da, um Cannabiskonsumenten nicht zu verfolgen, nicht um Dealer zu schützen. Das Gesetz kann nur noch scheitern, wenn sich Steinmeier weigert, es zu unterzeichnen. Ansonsten wurde die CDU in ihrem Fanatismus besiegt. Endlich nach All dem Bangen haben wir es endlich geschafft. Cannabis ist endlich legal.

Ein Beitrag von Simon Hanf