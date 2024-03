EVO NXT – die Zukunft der NGP-Branche

Internationales Business-Festival in Málaga

Das EVO NXT Business Festival, vom 5. bis 6. April 2024 im spanischen Málaga, bietet eine einzigartige Plattform für Unternehmen in der Cannabisbranche und den angrenzenden Bereichen. Die Next Generation Products-Branche (NGP-Branche) ist hochdynamisch und von kontinuierlichem Wandel geprägt. Neueste Trends und Innovationen strömen in rascher Folge auf den Markt, während weltweit politische Regulierungen die verschiedenen Akteure immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. In diesem herausfordernden Umfeld bietet das EVO NXT Business Festival eine einzigartige Plattform für Unternehmer und Entscheidungsträger in der Cannabisbranche sowie den angrenzenden Branchen.

Die Veranstaltung, organisiert von der Messe Dortmund, hebt sich von herkömmlichen Messekonzepten ab. Sie bietet eine inspirierende Mischung aus Keynotes, Workshops und Panels, die von Top-Referenten aus allen Bereichen der Branche geleitet werden. Im Palacio de Ferias y Congresos de Málaga versammeln sich Branchenexperten und Unternehmer in einer entspannten Festivalatmosphäre, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren.

Das Herzstück des diesjährigen EVO NXT Business Festivals ist das Thema der sich wandelnden politischen Regulierungen und ihre Auswirkungen auf den Markt. Angesichts der jüngsten Entscheidungen einiger Regierungen, den Konsum von Tabakprodukten und Alternativen einzuschränken, ist es wichtiger denn je, sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Beispiele für diese Entwicklungen sind die jüngsten Beschlüsse der britischen und spanischen Regierungen, die darauf abzielen, den Konsum von Tabakprodukten und Alternativen einzuschränken. Während Großbritannien sich für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten und restriktivere Vorschriften für den Verkauf von Tabakprodukten einsetzt, passt Spanien seine Gesetze für Tabakerhitzer an und verschärft die Regulierungen für Aromen und Verpackungen.

Angelika Bauer von der Messe Dortmund betont die Bedeutung des EVO NXT Business Festivals als Plattform für die NGP-Branche: „Unsere Rolle ist es, für führende Experten und Entscheidungsträger eine Plattform zu bieten und den Dialog zu fördern. Die sich ständig verändernde Landschaft politischer Regulierungen zählt zu den bedeutendsten Herausforderungen, mit denen sich die NGP-Branche konfrontiert sieht. Die EVO NXT bietet eine zentrale Anlaufstelle, um frühzeitig alle wesentlichen Informationen zu erfassen.”

Das Rahmenprogramm des EVO NXT Business Festivals umfasst jedoch nicht nur politische Herausforderungen. Mit einem umfangreichen Angebot an Networking-Events und einem beeindruckenden Entertainment-Programm bietet das Festival eine ideale Umgebung für den Austausch von Ideen und die Entwicklung von Partnerschaften.

Tickets und alle wichtigen Informationen, Updates und Entwicklungen rund um das EVO NXT Business Festival gibt es auf der Messewebsite.

EVO NXT – DAS INTERNATIONALE BUSINESS-FESTIVAL FÜR NEXT GENERATION PRODUCTS

DATUM: 05. – 06. April 2024

VERANSTALTER: Messe Dortmund GmbH

ORT: Málaga, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA)