Royal Queen Seeds kooperiert mit Mike Tyson. Es gibt jetzt sechs neue Sorten des Boxers auf dem Markt.

Die Cannabis-Saatgutbank Royal Queen Seeds hat nur eine exklusive Partnerschaft mit Mike Tyson abgeschlossen. TYSON 2.0 hat sich mit RQS zusammengeschlossen.Tyson 2.0 ist eine Premium-Cannabismarke die von Kulturikone Mike Tyson mitbegründet wurde.

Überall auf der Welt ist die unverwechselbare Cannabis-Genetik für den Anbau aus Samen verfügbar. Ab jetzt sind folgende Sorten erhältlich: Gelato 44, Dynamite Diesel, NYC Sour D (Autoflower), GOAT’lato Auto, Punch Pie und Corkscrew (Autoflower). Die Samen sind entweder bereits feminisiert oder werden als Autoflower angeboten, die perfekt für den Eigenanbau verfügbar sind.

Die Partnerschaft mit Tyson 2.0 ist auf die Dauer von drei Jahren angelegt. In dieser Zeit sind 12 weitere Sorten geplant. “Seit dem Geschäftsstart von Royal Queen Seeds in den USA vor mehr als einem Jahr sind wir auf der Suche nach einem Partner, der unsere Erwartungen an die Markteinführung außergewöhnlicher Cannabisprodukte erfüllt und übertrifft, und TYSON 2.0 hat konstant geliefert”, sagte Shai Ramsahai, Vorsitzender von Royal Queen Seeds. “RQS glaubt, dass es das Recht eines jeden Menschen ist, Cannabis zu Hause anbauen zu können, und die Samen, die wir mit TYSON 2.0 auf den Markt bringen, erschaffen erstklassige Hingucker – wirklich wunderschöne Pflanzen, was Aussehen, Geschmack und Wirkung angeht.”

Mike Tyson und Tyson 2.0

Auch Mike Tyson, Mitbegründer und Chief Branding Officer von TYSON 2.0. kommentiert das Projekt: “Mein eigenes Cannabis anzubauen, war mir sehr wichtig. Es war ein Grundprinzip auf meiner Reise, meine Beziehung zur Pflanze zu vertiefen.” sagte Mitbegründer und Chief Branding Officer von TYSON 2.0. “Der Anbau von Cannabis zu Hause ist eine wunderbare Möglichkeit, das Leben zu entschleunigen und zu bereichern – und die Profis von Royal Queen Seeds wissen wirklich, was sie tun. Diese ersten sechs Sorten sind ein perfekter Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.”

Die 2007 gegründete, weltweit preisgekrönte Cannabis-Saatgutbank RQS hat ihren Sitz in Barcelona. Sie sind dafür gerüstet, Cannabisliebhabern und Hobbyanbauern auf der ganzen Welt über DTC-Kanäle Genetik mit dem Tyson-Gütesiegel anzubieten. TYSON 2.0 wird hingegen sein Einzelhandelsnetzwerk nutzen heißt es dazu im Pressestatement. In New Jersey und Washington wurden Gesetzesentwürfe zur Legalisierung des Eigenanbaus eingereicht und New York mitten in der Regulierung des Eigenanbaus steckt, könnte der Zielmarkt für beide Unternehmen in den kommenden Jahren “explodieren”.

“Großartige Cannabisblüten beginnen mit großartiger Genetik”, sagte Adam Wilks, Geschäftsführer von Carma HoldCo, der Muttergesellschaft von TYSON 2.0. “Der Anbau von Cannabis zu Hause ist seit langem eine Freizeitbeschäftigung dieser Community, und unsere Zusammenarbeit macht es für Nutzer leicht nachvollziehbar, dass die von ihnen gekauften Samen das gleiche hochwertige Cannabis ergeben, dass Tyson selbst erwartet“. Die Samen können hier auf der Website von RQS erworben werden. Eine gute Möglichkeit für den Start zum Eigenanbau am 1. April.

Ein Beitrag von Simon Hanf