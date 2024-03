Bild: Archiv Su

Die Legalisierung bleibt ein Aprilscherz. Ein lächerlicher Witz, die sich selbst Legalisierung schimpft. Cannabis muss richtig legalisiert werden.

Die Bundesregierung hat am ersten April Cannabis “legalisiert”. Das aktuelle Gesetz wirkt eher wie ein Aprilscherz als die tatsächliche Umsetzung, tatsächlich Cannabis zu legalisieren. Nicht nur wurde die geplante Legalisierung mehrmals verschoben, sondern es wurden auch immer wieder Änderungen durchgeführt, welche fernab jedweder Logik sind. So sind Edibles weiterhin verboten. Ebenfalls sind 25 Gramm sowie drei Pflanzen eine echt lächerliche Menge. Ebenfalls wird es weiterhin verboten sein, im Cannabis Club, wo man legal Cannabis erworben hat, dieses auch zu konsumieren. Welche Gedanken sich die Politiker dabei gedacht haben, ist weiterhin rätselhaft.

Die Regelungen

Die konkreten Regelungen des Gesetzes lauten wie folgt:

1. Künftig sollen Erwachsene in begrenzten Mengen privat (bis zu drei Pflanzen) oder in nicht-gewerblichen Vereinigungen Cannabis anbauen dürfen. Über diese Anbauvereinigungen soll Cannabis an Erwachsene zum Eigenkonsum kontrolliert weitergegeben werden dürfen.

Kommentar: Warum nur drei Pflanzen? Das ist unverständlich und wenig zielführend. Für drei Pflanzen lohnt es sich nicht, einen Growroom zu eröffnen, und nicht jeder Mensch hat einen Balkon oder eine Terrasse. Warum gibt es überhaupt eine Restriktion an der Anzahl von Pflanzen? Vermutlich, dass die EU nicht anfängt, die Legalisierung zu stoppen und um die konservativen Geister zu beschwichtigen.

2. Der Besitz von bis zu 25 Gramm getrocknetem Cannabis soll künftig straffrei sein. Dies gilt für den öffentlichen Raum. Für den privaten Raum gilt die Grenze von 50 Gramm getrocknetem Cannabis.

Kommentar: “Der Besitz von bis zu 25 Gramm getrocknetem Cannabis soll künftig straffrei sein.” Allein die Formulierung wirft Unsicherheiten auf. Was soll straffrei bedeuten? Dass die Polizei dann mit der Feinwaage auf Kifferjadt geht, um sicherzustellen, dass auch ja keiner mit 25,1 Gramm durch die Straße läuft? Warum gibt es privat überhaupt eine Grenze? Der Staat hat kein Recht, in die Privatsphäre der Bürger einzudringen. Zumal drei Pflanzen in der Regel deutlich mehr als 50 Gramm produzieren. Muss der Überschuss beim Grow dann wegschmeißen, damit man nicht wieder den Leviathan fürchten muss?

3. Es soll ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot für Konsumcannabis und für Anbauvereinigungen geben.

Kommentar: Warum soll es ein Werbeverbot geben? Glücksspiel und Alkohol laufen vor jedem Fußballspiel, aber Cannabiswerbung würde die Gesellschaft in den Abgrund stürzen. Hier ist eine Gleichberechtigung zwischen allen Volksdrogen erforderlich. Jeder Erwachsene Mensch darf mit sich und seinem Körper machen, was er möchte.

4. Für Minderjährige bleibt der Besitz von Cannabis nach wie vor verboten. Zudem bestehen Sonderregelungen für junge Erwachsene – mit geringeren Abgabemengen und reduzierten THC-Gehalten.

Kommentar: Dass für Minderjährige ein Konsumverbot besteht, ist sinnvoll. Dass aber junge Erwachsene weiterhin eingeschränkt werden sollen, ist wieder einmal unverständlich.

5. Es soll ein Konsumverbot von Cannabis in Fußgängerzonen von 7 bis 20 Uhr geben.

Kommentar: Ein Konsumverbot in der Fußgängerzone zu bestimmten Uhrzeiten? Man will ja auf keinen Fall zulassen, dass die lieben Kinder mitbekommen, dass Kiffer auch normale Menschen sind. Wo kommen wir denn dann hin? Dann doch lieber mit der Flasche Wodka grölend nach dem Fußballspiel die Innenstadt unsicher machen.

6. Aufklärung und Prävention zu Cannabiskonsum sollen gestärkt werden.

Kommentar: Der einzig sinnvolle Punkt des Gesetzes.

Fazit

Cannabis wird nur halbherzig legalisiert. Es gibt noch viele weitere Probleme, die sich aus die sogenannten Legalisierung ergeben. Cannabis muss endlich, wie auch Alkohol und Tabak richtig legalisiert werden. Die Zeit für Ausreden ist vorbei. Es gibt aber auch einiges gutes an dieser Legalisierung was wir in diesem Artikel benannt haben.

Ein Beitrag von Simon Hanf