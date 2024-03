Bild: su/Archiv

Bundesländer gegen die Cannabislegalisierung und Gerechtigkeit. Mehrere Bundesländer halten am Dogma der Prohibition fest.

Einige Innen- und Justizminister der Länder sind weiterhin fanatisch gegen die Cannabislegalisierung. Sie wollen das Gesetz noch stoppen. „Ich kann dem Abstimmungsverhalten im Bundesrat nicht vorgreifen, aber wenn es nach mir geht, muss das Cannabisgesetz in seiner jetzigen Form unbedingt gestoppt werden“, sagte etwa Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU), der Rheinischen Post.

Die Bundesregierung hat die Cannabislegalisierung offiziell verabschiedet, doch die beiden rechten Parteien (CDU und AfD) waren weiterhin dagegen. Stübgen schwadroniert weiter: „Rein fachlich ist das Cannabisgesetz totaler Murks. Es stärkt den Schwarzmarkt, lässt wesentliche Fragen zu Sicherheit und Gesundheit unbeantwortet und schafft obendrein Regeln, deren Einhaltung niemand kontrollieren kann.“ Cannabis wird leider nicht richtig legalisiert, da bei dem Plan der Richtigen Legalisierung die CDU und AfD noch größere Komplexe hatten.

Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) beschwert sich, dass sie mehr arbeiten muss. „Allein in Niedersachsen rechnen wir wegen der geplanten Amnestie mit über 16.000 Akten, die händisch durch unsere ohnehin bereits überlasteten Beschäftigten ausgewertet werden müssen – bundesweit handelt es sich um ein Vielfaches,” sagte sie. Die Prohibition war menschenverachtend und der Souverän sollte nicht für die falsche Knechtschaft sühnen, die ihm vom Staat auferlegt wurde.

Lauterbachs Mahnung

Lauterbach halt am dem gesetz fest und versucht zu beruhigen: “Ich bleibe zuversichtlich, dass das Gesetz zum 1. April greift. Das ist übrigens auch im Interesse der Gerechtigkeit.” „Eine Verschiebung würde eine neue Rechtsunsicherheit schaffen. Wie soll ein Richter bei einer Rechtslage in der Schwebe entscheiden? Außerdem ist es ungerecht, zur Entlastung der Justiz die verhängten Strafen noch zu vollziehen, wenn man weiß, dass sich die Rechtslage ändert, aber sich nicht die Arbeit machen möchte, den Fall noch einmal anzufassen“, sagte Lauterbach. „Wer jetzt noch Änderungen fordert, riskiert das Scheitern“, mahnte er.

Die Legalisierung muss für die Gerechtigkeit am 1. April eintreten. Dies müssen auch irgendwann die Letzten Menschen in diesem Land begreifen. Wir, als Volk dürfen nicht zulassen, dass konservative Kräfte wieder den Fortschritt in unserem Land aufhalten.

Ein Beitrag von Simon Hanf