Cannabisplantage und Schreckschusswaffen in Dresden entdeckt und sofort beschlagnahmt. Das berichtet die Sächsische.de

Die Polizei in Dresden stellte in einer Wohnung an der Burgenlandstraße im Stadtteil Laubegast Cannabispflanzen und Waffen sicher. Aufgrund einer Lärmstörung wurden die Beamten zur Wohnung gerufen. Dort nahmen sie den bösartigen Cannabisgeruch wahr. Sie veranlassten eine Durchsuchung der Wohnung, in der sie zwei Growzelte mit 22 Cannabispflanzen feststellten. Des Weiteren fanden die Beamten mehrere Behältnisse mit Blüten und weiteren Teilen von Cannabispflanzen sowie umfangreiches Growequipment. Ebenfalls fanden die Polizisten noch zwei Gasdruck- und eine Schreckschusspistole samt mehreren Kisten Munition in der Wohnung. Diese sind im Übrigen vollkommen legal für jeden Bundesbürger ab 18 Jahren zu erwerben.

Die Plantage, Waffen sowie die Computertechnik wurden umgehend sichergestellt. Gegen den 37-jährigen Mieter wird nun unter anderem wegen des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln ermittelt. Es ist nicht nur eine Schande, dass diesem Menschen ein Handel mit Cannabis unterstellt wird, sondern auch, dass ihm im Zuge der Legalisierung auch Cannabis gestohlen wird. Die Schreckschuss- und Gasdruckwaffen sind vollkommen legal. Warum diese beschlagnahmt werden, ist unbegreiflich.

Ein Beitrag von Simon Hanf