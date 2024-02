Bild: Archiv Su

Cannabis endlich legal. Das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis wurde nun offiziell verabschiedet. Es wird am 1. April 2024 in Kraft treten. Der Bundestag hat in einer Abstimmung am 23.02.2024 dem Gesetzentwurf zugestimmt und diesen auch verabschiedet. Dies berichtet die dpa.

Ab dem 1. April gilt somit, dass jeder erwachsene Mensch 25 Gramm Cannabis mit sich führen darf und bis zu drei Pflanzen im Eigenanbau anpflanzen darf. Dies ist eine gute Möglichkeit, dass auch Cannabispatienten sich selbstständig versorgen können, ohne Angst haben zu müssen, festgenommen und eingebuchtet zu werden. Der öffentliche Konsum von Cannabis soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten bleiben. Als Richtwert sind 100 Meter vom Eingangsbereich festgelegt worden. 18 Monate nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, soll eine Evaluation stattfinden, in der die entsprechenden Auswirkungen der Legalisierung analysiert werden. Ab dem 1. Juli soll auch die Möglichkeit der Cannabis-Social-Clubs gegeben sein. In diesen können Mitglieder legal Cannabis untereinander anbauen und tauschen.

Auch wenn die Cannabislegalisierung eine gute Sache ist, gibt es immer noch viele Menschen, die am Dogma der Prohibition festkleben. So auch Tino Sorge (Gesundheitsexperte der CDU) welcher die Legalisierung für einen Fehler hält. “Gesundheits-, familien- und innenpolitisch ist das Gesetz ein historischer Fehler. Die Ampel bringt Cannabis in die Nähe von Kindern und Jugendlichen und agiert wie ein staatlicher Drogendealer”, kommentierte der Politiker. Die Doppelmoral, dass Politiker der eigenen Partei sich gerne mal mit einer Maß Bier vor laufender Kamera zeigen, wird von ihm getrost ignoriert. Karl Lauterbach wird sich wohl eher nicht mit einem Joint in der Hand zeigen.

Der Innenausschuss der Länder war auch gegen die Legalisierung. Lars Castellucci (SPD), lehnt den Vorschlag ab. “Mein Problem sind fehlender Jugendschutz, mangelnde Möglichkeit der Kontrolle und damit sogar eine Erleichterung kriminellen Handelns. Es ist ein risikoreiches Experiment”, kommentierte er. Das sich selbst in den eigenen Reihen der Ampel Menschen befinden, die weiterhin gegen die Legalisierung an und bei denen die Aufklärung gescheit ist, ist eine bedauerliche Realisation.

Trotz aller Widrigkeiten und sämtlichen uneinsichtigen dogmatischen Politikern wurde die Legalisierung offiziell verabschiedet. Zwar werden besagte Dogmatiker versuchen, das Gesetz durch Verfassungsbeschwerden zu zerstören, dennoch wird dieser Versuch scheitern. Die Legalisierung ist vermutlich das beste Gesetz, welches die Ampel beschlossen hat. Es gibt zwar noch einige Kritikpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten, doch vorerst können Kiffer am 1. April endlich entspannt aufatmen und müssen sich vor Leviathan nicht mehr fürchten.

Ein Beitrag von Simon Hanf