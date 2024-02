Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

4000 Pflanzen in Hagen entdeckt. Die Prohibition schreitet weiter munter voran trotz der Legalisierung.

Am Freitagmorgen haben Zivilfahnder der Hagener Polizei im Stadtteil Hohenlimburg eine Cannabisplantage ausgehoben. Dies berichtet der WDR. Die 4000 Pflanzen wurden in einem stillgelegten Industriegebäude auf mehreren Etagen angebaut. Die Beamten nahmen auch drei Männer im Alter von 26, 34 und 39 Jahren vorläufig fest. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Hagen aufgenommen, diese hat die Unterstützung des Landeskriminalamtes zur Sicherstellung der Pflanzen angefordert. Die drei Männer müssen sich nun vor dem Haftrichter verantworten.

Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass die Behörden weiter Menschen strafrechtlich verfolgen. Die Verfolgung muss endlich ein Ende haben. In Recklinghausen wurden nur 1000 Pflanzen entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf