Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabisplantage mit 1000 Pflanzen in Recklinghausen entdeckt. Dies teilte die derwesten.de mit. Ein wahrer Erfolg für die Beamten.

In Nordrhein-Westfalen, besser gesagt in Recklinghausen, wurde eine Cannabisplantage entdeckt. Die Polizei hat die beiden mutmaßlichen Grower bereits festgenommen. Damit wurden wieder zwei gemeingefährliche Menschen, welche nur Cannabis angebaut haben, wieder überführt. Die Plantage fiel auf, weil ein Zeuge an der Tiroler Straße Cannabisgeruch bemerkte und daraufhin die Behörden verständigte. Ein aufmerksamer Bürger, der sich zu wenig für sein eigenes Leben interessiert. Es roch aus einer der dortigen Betriebshallen sehr stark nach Cannabis. Die Beamten fanden fein säuberlich sortierte Hanfpflanzen in Pflanzenkübeln vor. Es waren rund 1000 Stück. Manche dieser Pflanzen waren bereits geerntet und getrocknet. Neben den Pflanzen fand die Polizei auch das typische Grow-Equipment. Selbstverständlich wurden von den Beamten sämtliche Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei hat bereits zwei mögliche Grower ermittelt. Zwei Männer aus Recklinghausen stehen dabei unter Verdacht. Einer der Verdächtigen ist 40 Jahre alt, der andere 43 Jahre alt. Die Polizei hat bei der Staatsanwaltschaft Bochum Haftbefehle gegen die beiden mutmaßlichen Täter beantragt. Der jüngere der beiden sitzt bereits in Untersuchungshaft. Der ältere mutmaßliche Mittäter muss sich nur in regelmäßigen Abständen bei den Behörden melden, ist ansonsten aber auf freiem Fuß.

Also ist ein Mensch, der nur Cannabis angebaut hat, wieder im Knast, dem anderen droht ebenfalls der Verlust seiner Freiheit. Dies geschieht nur, weil die Bundesregierung immer noch nicht legalisiert hat. Dies muss aufhören. Für Cannabis sollte niemand in den Knast kommen müssen.

Es wurde ebenfalls eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen in Solingen entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

