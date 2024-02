Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Prohibition geht auch in Österreich weiter. So wurde im Flachgau eine Cannabisplantage entdeckt. Dies berichtet Salzburg24.at.

In Österreich ist auch die Prohibition noch im vollen Gange. So hat ein 31-jähriger Flachgauer bis Ende 2023 eine “professionelle” Plantage betrieben. Die Polizisten fanden die Plantage in einem hinter einer Kiste versteckten Raum. Es gibt auch in Österreich besorgte Bürger, die ihre Nase in Privatangelegenheiten anderer Menschen stecken. So wurde die Polizei durch einen Hinweis eines solchen besorgten Bürgers auf die Plantage aufmerksam. In der Wohnung fanden die Beamten zwölf Cannabis-Pflanzen sowie weitere Drogen, unter anderem LSD und MDMA. Diese wurden sichergestellt sowie drei nicht angemeldete Langwaffen, welche sich auch in der Wohnung befanden. Der Mann wurde wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung angezeigt.

