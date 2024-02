Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Plantage eines Ehepaares aufgeflogen durch einen Hinweis. Die Prohibition wird weiter ausgeführt.

Cannabis wurde jetzt am Freitag offiziell legalisiert und das Gesetz wird am 1. April in Kraft treten. Dies hält die Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht davon ab, Grower weiterhin zu verfolgen. So geschah es in einem Wohnhaus eines Ehepaares in Melle (Landkreis Osnabrück). Dort wurde eine Cannabisplantage mit 100 geernteten Cannabispflanzen gefunden- Ebenfalls wurden 20 Kilogramm Cannabis sowie mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Die Beamten stellten als Beweismittel professionelle Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Belüftungsgerätschaften sowie diverse Computer und Smartphones sicher. Dies berichtet der NDR. Das Ehepaar leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Die Polizei wurde durch einen Hinweis aus der Bevölkerung auf das Paar aufmerksam.

Obwohl Cannabis jetzt endlich legalisiert wurde, können manche Menschen sich immer noch nicht vom Dogma der Prohibition lösen. Menschen, die Cannabis anbauen, werden immer noch weiter verfolgt und dies muss endlich ein Ende haben.

Ein Beitrag von Simon Hanf