Bild: su/Archiv

Hessens Kultusminister warnt vor Legalisierung und will mehr über die Risiken aufklären. Der hessische Kultusminister Armin Schwarz (CDU) möchte in Schulen stärker auf die gesundheitlichen Risiken des Konsums von Cannabis aufmerksam machen. Er kündigte am Freitag in Wiesbaden an, die Lehrkräfte im Umgang mit Drogenproblemen intensiver zu unterstützen. Dies berichtet die FAZ.

Das Ministerium hat neben den laufenden Angeboten wie der „Handreichung Suchtprävention“ ein Hilfspaket vorbereitet. Seit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres steht den Schulen das Programm „Cannabis Kompakt“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verfügung. Die drei Unterrichtseinheiten, die jeweils 90 Minuten dauern, richten sich an die Klassenstufen acht und neun aller Schulformen.

Mitte April wird das Kultusministerium zusammen mit der Psychotherapeutenkammer Hessen eine Online-Fortbildung zu Suchterkrankungen starten. Diese befasst sich mit Cannabis, Alkohol und Nikotin. Im Mai soll ein Informationsschreiben mit den aktuellen suchtpräventiven Angeboten an alle Schulen verschickt werden.

Im Oktober veranstaltet das Ministerium gemeinsam mit der Landesstelle für Suchtfragen an der Goethe-Universität in Frankfurt eine Fachtagung zur schulischen Cannabisprävention. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Beratungslehrkräfte für Suchtprävention, die vor allem an weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I tätig sind. Darüber hinaus können sich die Schulen bei Bedarf an die regionalen Fachstellen für Suchtprävention oder an die Ansprechpartner der Staatlichen Schulämter wenden.

Die Paranoia ist immer noch da

„Statt Cannabis mit der Legalisierung gesellschaftsfähig zu machen, sollte unseren jungen Menschen noch mehr bewusst werden, dass bei ihnen die gesundheitlichen Risiken besonders hoch sind“, kommentierte Schwarz. Hier werde „ein völlig falsches Signal“ gesetzt, so Schwarz. „Ich befürchte eine neue Drogenwelle auf unsere Schulen zukommen.“ Die gesundheitlichen Risiken seien hoch.

Nach der übereinstimmenden Einschätzung der Fachleute führt die Freigabe für Erwachsene dazu, dass auch Minderjährige leichter an die Droge gelangen. Dass der Konsum im Umkreis von 200 Metern um Schulen, Kitas und Jugendeinrichtungen nicht erlaubt werden soll, sei ein wirkungsloses Verbot. Denn dessen Einhaltung lasse sich in der Realität nicht kontrollieren.

Die Paranoia der Unionspolitiker wird bedauerlicherweise nie enden. Ihre Dogmen nehmen überhand und eine rationale Cannabispolitik ist nicht möglich.

Ein Beitrag von Simon Hanf