Royal Queen Seeds revolutioniert ihre Marke mit dem Motto Grow Higher

Neues Branding unter dem motivierenden Slogan Grow Higher

Die renommierte Saatgutbank Royal Queen Seeds, führend in der Cannabisgenetik-Branche, startet mit einer aufregenden Ankündigung in das Jahr 2024. Mit der Einführung ihres erneuerten Markenkonzepts unter dem Motto “Grow Higher” zeigt das Unternehmen seinen Entschluss, die Grenzen der Innovation zu erweitern und eine globale Gemeinschaft von Anbauern zu inspirieren. Das neue Branding, das einen modernisierten Löwen und den motivierenden Slogan “Grow Higher” präsentiert, spiegelt die Dynamik der Marke wider und setzt ambitionierte Ziele für die Zukunft.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Royal Queen Seeds bemerkenswerte Erfolge, darunter die erfolgreiche Einführung auf dem US-Markt, die Auszeichnung als Saatgutbank des Jahres bei den Emjay Awards und die Vorstellung wegweisender echter F1-Hybriden. Angesichts dieser Errungenschaften war eine Aktualisierung des Markenbildes erforderlich, um diesen Meilensteinen gerecht zu werden.

Shai Ramsahai, Präsident von Royal Queen Seeds, kommentiert die Veränderungen: “Diese Evolution symbolisiert den Geist eines neuen Kapitels für Royal Queen Seeds, in dem alles möglich ist. Sie unterstreicht unser Engagement für Innovation, Qualität und das Streben nach neuen Höhen. Wir laden jeden ein, uns auf dieser aufregenden Reise zu begleiten, während wir gemeinsam die Zukunft von Cannabis neu definieren.”

Dieses Rebranding ist erst der Anfang dessen, was Royal Queen Seeds für das Jahr 2024 geplant hat. Die Cannabis-Community kann sich auf ein Jahr voller spannender Überraschungen vorbereiten.

Über Royal Queen Seeds:

Gegründet im Jahr 2007 in Amsterdam ist Royal Queen Seeds (RQS) der Branchenführer in der globalen Cannabisgenetik. Das Unternehmen wurde kürzlich als “Beste Saatgutbank des Jahres” bei den Emjay Awards ausgezeichnet. Das Unternehmen ist bekannt für seine sorgfältig getesteten Samen und hochwertigen Genetik. Neben der Entwicklung neuer Sorten ist RQS auch ein angesehenes Bildungszentrum für Cannabisanbau und bietet umfassende Anleitungen und Ressourcen für Züchter auf jedem Erfahrungslevel.

Mit Online-Shops in den USA, Thailand und 28 Ländern Europas sowie stationären Filialen in Amsterdam, Barcelona und Bangkok ist RQS ein international bekanntes Unternehmen mit einem Hauptsitz in Barcelona.

Weitere Informationen: royalqueenseeds.com.