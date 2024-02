Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

4248 Pflanzen in Biedenkopf gefunden. Die Polizei beschlagnahmte eine Plantage im Wert von 1,5 Millionen Euro.

Im mittelhessischen Biedenkopf hat die Polizei eine riesige Cannabisplantage entdeckt. Die Beamten beschlagnahmten insgesamt 4248 Pflanzen mit einem Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro. Dies berichtet Tag24.de.

Gegen vier Männer aus Nordrhein-Westfalen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wird ermittelt. Der Tatvorwurf ist genauso heftig wie die Anzahl der Pflanzen. Das Ermittlungsverfahren läuft nämlich wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Einer der Männer befindet sich sogar wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Die Durchsuchung des angemieteten Lagers in Biedenkopf sowie die Festnahme des Mannes in Untersuchungshaft fanden bereits im November statt. Die Polizisten beschlagnahmten nicht nur die Plantage selbst, sondern auch das Equipment im sechsstelligen Bereich.

Am Dienstag konnten nun auch die anderen Komplizen festgenommen werden. Die Polizei ermittelt weiter munter gegen die Grower und zerstört ihre Leben. Die Bundesregierung wird jetzt am 1. April Cannabis legalisieren und dennoch verfolgt der Staatsapparat weiter Grower. Dies steht konträr zu den eigenen Plänen und ist absolut unverständlich.In Recklinghausen wurden dagegen 1000 Pflanzen entdeckt und beschlagnahmt.

Ein Beitrag von Simon Hanf