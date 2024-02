Bild: su/Archiv

Hessens Innenminister befürchtet gravierende Folgen durch die Legalisierung von Cannabis. Ein weitere Innenminister der gegen die Legalisierung ist.

Während in Berlin ein “Meilenstein” in der modernen Drogenpolitik gefeiert wird, äußert Innenminister Poseck Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Herausforderungen für Hessen. Die geplante Legalisierung von Cannabis in Deutschland soll am 1. April in Kraft treten. Dies berichtet Hessenschau. Die Vertreter der Ampel-Fraktionen haben am Freitag die letzten Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt und beabsichtigen nun, das Gesetz schnellstmöglich auf den Weg zu bringen, wie sie gemeinsam in Berlin bekannt gaben. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen dürfen. Diese geplante Reform wird als “echter Meilenstein für eine moderne Drogenpolitik” betrachtet.

Jedoch teilt Hessens Innenminister Roman Poseck dieses positive Gefühl nicht. Der CDU-Politiker bezeichnete die Pläne als “falsches Signal” und prognostiziert schwierige Zeiten für Hessen. Er befürchtet, dass die Legalisierung zu einer Ausweitung des Schwarzmarktes führen könnte, was wiederum gravierende Auswirkungen auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, die Jugendkriminalität und die Verkehrssicherheit haben könnte.

Poseck warnt vor Vorteilen für Dealer und erklärt, dass die Erfahrungen der Polizei nahelegen, dass etablierte und professionelle Akteure im organisierten Drogenhandel ihre Aktivitäten auch nach der Legalisierung nicht einstellen würden. Da sie nicht den staatlichen Kontrollen und steuerlichen Vorgaben unterlägen, wie es legale Produzenten müssten, könnten sie ihre Produkte zu einem günstigeren Preis anbieten und somit profitabler auf dem Markt agieren, so der Minister. Er verweist hierbei auf den illegalen Zigarettenschmuggel und -handel als Beispiel. Hamburgs Innenminister ist auch gegen die Cannabislegalisierung.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken