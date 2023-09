Bild: su/Archiv

Hamburg gegen die geplante Cannabislegalisierung. Die Hansestadt will den aktuellen Plan so nicht hinnehmen.

Die rot-grün regierte Hansestadt Hamburg will das aktuelle Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der jetzigen Form nicht hinnehmen. “Wir sehen in dem aktuellen Gesetzentwurf vor allem das Risiko, dass der illegale Handel mit seinen zum Teil schwerstkriminellen Strukturen im Hintergrund gerade nicht eingedämmt würde”, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Dies berichtet die Zeit. Es werden zwei Gründe dafür angeführt. “Der Wirkungsgrad beziehungsweise Wirkstoffgehalt bei legalem Cannabis ist gesetzlich reduziert. Zudem wird legal hergestelltes Cannabis wegen der zahlreichen gesetzlichen Vorgaben absehbar teurer sein als illegales.” Der erste Punkt ist dabei allerdings nicht wahr, eine Begrenzung des Wirkstoffgehalts ist absurd und realitätsfern. Dass unrealistische Auflagen allerdings den Preis in die Höhe treiben, entspricht leider der Wahrheit.

Das Landeskriminalamt Hamburg geht davon aus, dass der Schwarzmarkt trotz Legalisierung weiter florieren wird. Dies liege an der aktuellen Form des Gesetzes, so Grote. “Hinzu kommt, dass die kleinteiligen gesetzlichen Vorgaben zu Anbau, Handel und Konsum zum Teil sehr praxisfern sind und einen ganz neuen umfangreichen Überwachungsapparat und damit einen deutlich höheren Aufwand bei der Polizei erfordern würden.” Das Gesetz würde die Erwartungen nicht erfüllen. “Im Gegenteil, es wird die Situation verschlechtern”, sagte der Innensenator. Grote möchte, dass auch der Bundesrat über das Gesetz mitentscheiden kann. Dies kann allerdings die Chance senken, dass das Gesetz auch tatsächlich in Kraft tritt. Selbst der Polizeipräsident Hamburgs sieht die Legalisierung als eine Chance.

Ein Beitrag von Simon Hanf

